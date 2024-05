Fortaleza enfrenta time argentino pela 11ª vez e fará quinto jogo na Argentina; veja retrospecto

O jogo entre Boca Juniors e Fortaleza nesta quarta-feira (15) será o quinto do Tricolor do Pici em solo argentino. A partida acontece no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), e é válida pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024.

Anteriormente, o Leão já havia disputado quatro partidas na Argentina, contra Independiente, River Plate, Estudiantes e San Lorenzo. O retrospecto não é de todo favorável ao Fortaleza, mas o clube vem de vitória no último compromisso no país vizinho.

Legenda: Guilherme comemora gol do Fortaleza em partida contra o San Lorenzo Foto: Tito Tuero/Fortaleza EC

JOGOS DO FORTALEZA NA ARGENTINA

Independiente 1-0 Fortaleza | Sul-Americana, em 2020 River Plate 2-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022 Estudiantes 3-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022 San Lorenzo 0-2 Fortaleza | Sul-Americana, em 2023

4 jogos

jogos 3 derrotas

derrotas 1 vitória

vitória 2 gols marcados

gols marcados 6 gols sofridos

Considerando todos jogos contra equipes argentinas, como mandante ou visitante, a realidade é diferente: o Fortaleza leva a melhor e soma mais vitórias do que derrotas ou empates. A última delas foi justamente sobre o Boca Juniors, rival desta quarta-feira.

Jogando na Arena Castelão, o Tricolor do Pici venceu o Boca Juniors por 4 a 2, com brilho de Lucero, Yago Pikachu e Pochettino.

Legenda: Moisés em jogo entre Fortaleza e River Plate Foto: Thiago Gadelha/SVM

JOGOS CONTRA ARGENTINOS

Fortaleza 3-1 Boca Juniors | Amistoso, em 2010 Independiente 1-0 Fortaleza | Sul-Americana, em 2020 Fortaleza 2-1 Independiente | Sul-Americana, em 2020 River Plate 2-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022 Fortaleza 1-1 River Plate | Libertadores, em 2022 Fortaleza 1-1 Estudiantes | Libertadores, em 2022 Estudiantes 3-0 Fortaleza | Libertadores, em 2022 San Lorenzo 0-2 Fortaleza | Sul-Americana, em 2023 Fortaleza 3-2 San Lorenzo | Sul-Americana, em 2023 Fortaleza 4-2 Boca Juniors | Sul-Americana, em 2024

10 jogos

jogos 5 vitórias

vitórias 3 derrotas

derrotas 2 empates

empates 16 gols marcados

gols marcados 14 gols sofridos

Além do fator histórico, por marcar o primeiro jogo do Fortaleza em La Bombonera, a partida será decisiva em termos de classificação. Caso vença a partida, o Fortaleza confirma a classificação em primeiro lugar do Grupo D, evitando a fase de playoffs.

Em caso de empate, o Fortaleza segue na liderança do grupo, mas a definição da primeira colocação ficará para a última rodada. Caso perca o jogo, o Fortaleza será ultrapassado pelo Boca Juniors e deixará de depender apenas de si na luta pelo primeiro lugar.

Legenda: Yago Pikachu em Fortaleza x Boca Juniors Foto: Kid Júnior/SVM

Boca Juniors e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (15), às 21h de Brasília, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), para disputar a quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024.