Fortaleza desembarca na Argentina para enfrentar o Boca Juniors pela Sul-Americana; veja vídeo

O Fortaleza desembarcou na Argentina na noite desta segunda-feira (13), por volta de 23h40, em voo comercial, a delegação tricolor desembarcou em Buenos Aires no Aeroparque. O Tricolor de Aço enfrenta, nesta quarta-feira (15), o Boca Juniors, às 21 horas, em La Bombonera, pela 5ª rodada da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana.

Os jogadores e o técnico Juan Pablo Vojvoda foram recepcionados por torcedores leoninos.

Programação

O Fortaleza treina na tarde desta terça-feira (14), às 15h30 no CT do Club Atlético Independiente.

Legenda: Fortaleza desembarca na Argentina para jogo contra o Boca Juniors Foto: Reprodução Vídeo / Denise Santiago

Relacionados

Goleiros

João Ricardo, Kozlinski e Santos

Defensores

Tinga, Dudu, Britez, Kuscevic, Cardona, Titi e Pacheco

Meias

Hercules, Zé Welison, Pedro Augusto, Pochettino, Rossetto, Kauan, Kervin e Martinez

Ataque

Pikachu, Marinho, Moisés, Machuca, Pedro Rocha e Lucero

Cobertura especial

O Sistema Verdes Mares faz cobertura especial do Fortaleza na partida contra o Boca Juniors, com conteúdo para todas as mídias (internet, TVs e rádio).