Boca Juniors x Fortaleza vale classificação na Sul-Americana; veja cenários

O Fortaleza enfrenta o Boca Juniors nesta quarta-feira (15), às 21h, em La Bombonera, na Argentina, no que se transformou em uma decisão para o clube cearense na Copa Sul-Americana de 2024. A partida define o líder do Grupo D e também pode sacramentar a classificação ao mata-mata do torneio internacional.

Após quatro jogos, o Leão está na liderança com nove pontos, enquanto o rival argentino surge logo atrás, com sete. Os demais da chave são Nacional de Potosí-BOL (4) e Sportivo Trinidense-PAR (3).

Assim, o Diário do Nordeste explica os cenários para os comandados do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Legenda: O Fortaleza é o líder do Grupo D da Copa Sul-Americana, com nove pontos Foto: divulgação / Conmebol

Cenário de classificação do Fortaleza na Copa Sul-Americana

Vitória | Classifica às oitavas de final

Em caso de vitória contra o Boca Juniors-ARG, o Fortaleza garante matematicamente a 1ª posição do Grupo D. Logo, o time estaria classificado diretamente às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Isso porque uma vitória o deixa com 12 pontos, ampliando a diferença do Boca para cinco. Restando uma rodada, o time argentino não poderia mais o alcançar, o que encerraria a chance de participação do Leão nos playoffs - quando avança ao mata-mata e enfrenta um clube eliminado da Libertadores.

Empate | Classifica ao mata-mata

O resultado de empate em La Bombonera também beneficia o Fortaleza ao classificá-lo para o mata-mata, ou seja, consolida pelo menos a 2ª posição do Grupo D. Com a igualdade, sobe para 10.

A pontuação exigiria que o time vencesse ou torcesse por um tropeço do Boca Juniors na última rodada para consolidar a liderança, mas já o deixa com a vaga nos playoffs - classificação mínima. Isso porque, com os demais confrontos, dois das três equipes em disputa não iriam lhe ultrapassar.

Derrota | Perde a liderança

O pior cenário é a derrota, quando o Boca Juniors assumira a liderança, ficando com 10 contra 9. Na rodada final, os argentinos recebem o Nacional de Potosí-BOL em casa, enquanto o Fortaleza tem o Sportivo Trinidense-PAR pela frente na Arena Castelão. Pela sequência, essa rodada é fundamental.

Vale ressaltar que, com um revés tricolor, se existir um vitorioso entre Nacional de Potosí-BOL x Sportivo Trinidense-PAR nesta terça-feira (14), às 23h, o time cearense corre risco de eliminação da Sula. Em contrapartida, caso o duelo termine empatado, o Leão está com a classificação garantida para, no mínimo, o playoff.