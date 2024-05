Fortaleza será o 1º time nordestino a jogar na Bombonera, mítico estádio do Boca Jrs; veja imagens

O Fortaleza será o primeiro clube nordestino a jogar no mítico Estádio Alberto José Armando, a La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O Tricolor do Pici vai encarar o Boca Juniors, dono da casa, em jogo da quinta rodada da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (15). O Xeneize viu lendas do futebol mundial como Diego Maradona, Lionel Messi, além de gerações da Seleção Argentina e outros nomes importantes.

Casa de grandes confrontos, o local foi inaugurado em 25 de maio de 1940, construído em apenas um ano e oito meses. Prestes a completar 85 anos, a praça esportiva tem grama natural e atualmente pode receber até 54 mil torcedores.

Uma das características que chamam atenção é o formato do estádio, que gerou o apelido "La Bombonera", pois lembra uma caixa de bombons. A construção envolve a torcida e transforma o local, que possui três anéis de arquibancadas, num caldeirão acústico de gritos da torcida xeneize para os adversários. Outro ponto diferente é o vestiário do visitante, construído embaixo da arquibancada onde fica a maior torcida organizada do Boca, a "La Doce."

O local viu grandes clássicos entre o Boca e o maior rival, River Plate. O primeiro ocorreu em 1940, quando o Xeneize venceu por 3 a 1. O time argentino também conquistou duas Libertadores (1978 e 2001) e duas Copa Sul-Americanas (2004 e 2005) diante da torcida.

Ídolo do Boca e da Seleção, Maradona é sempre reverenciado na "cancha" argentina. O jogador estreou com a camisa albiceleste aos 16 anos, em 26 de fevereiro de 1977, sob comando do técnico Cesar Luís Menotti. O craque do futebol mundial, chamado de "El Pibe de Oro" marcou 34 gols e atuou em 91 partidas representando o país. Pelé, vestindo a camisa do Santos, também experimentou a atmosfera do local.

Com essa atmosfera formada, a equipe argentina foi derrotada poucas vezes em casa, mas algumas equipes brasileiras já conseguiram o feito. Entre elas, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Paysandu. Inclusive, o grupo do norte brasileiro venceu a Xeneize com gol do cearense Iarley, que viria a ser contratado pelo grupo argentino pouco tempo depois.

Em 2024, o Fortaleza venceu o primeiro jogo da Fase de Grupos por 4 a 2, na Arena Castelão. Dessa vez, poderá escrever mais uma importante página na história do futebol sul-americano caso saia vitorioso diante do time comandado por Diego Martínez. As equipes voltam a se enfrentar em jogo da quinta rodada nesta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília).

VEJA IMAGENS DA BOMBONERA:

Legenda: Maradona é homenageado em La Bombonera. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Legenda: La Bombonera, local do próximo jogo do Fortaleza. Foto: Luis ROBAYO / AFP

Legenda: Vista aérea do La Bombonera, estádio do Boca Juniors. Foto: Luis ROBAYO / AFP

Legenda: Maradona é idolatrado pelos torcedores do Boca Juniors. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Legenda: "La Doce", torcida organizada do Boca Juniors. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

