Boca Juniors tem desfalque para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

O Boca Juniors divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), pela Sul-Americana. A relação não apresenta o nome do zagueiro Marcos Rojo, que desfalca a equipe argentina contra o Tricolor do Pici.

De acordo com informações da imprensa argentina, o zagueiro de 34 anos está lesionado e realiza tratamento no departamento médico do Boca Juniors, sem condições de entrar em campo na Bombonera nesta quarta-feira, contra o Fortaleza.

Por outro lado, o jovem Kevin Zenón, um dos destaques da equipe e que era dúvida para este confronto, foi relacionado pelo técnico Diego Martínez e deve ser inclusive titular neste confronto, que vale a liderança do Grupo D da Sul-Americana.

Legenda: Jogadores do Boca Juniors Foto: Raul ARBOLEDA / AFP

Dessa forma, o treinador Diego Martínez deve escalar a seguinte equipe titular: Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

Boca Juniors e Fortaleza entram em campo na próxima quarta-feira (15), às 21h de Brasília, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), para disputar a quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024.