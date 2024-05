Ceará deve ter Saulo Mineiro e Ramon Menezes à disposição para jogo contra o Amazonas

O técnico Vagner Mancini, do Ceará, deve ter dois reforços para o jogo contra o Amazonas, na noite desta quarta-feira (15): o zagueiro Ramon Menezes e o atacante Saulo Mineiro. O Vovô entra em campo às 21h30, na Arena Castelão, pela Série B do Brasileirão 2024.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, os dois jogadores, que eram dúvida para esta partida, devem ser relacionados por Vagner Mancini e podem ser utilizados. O duelo entre Ceará e Amazonas é válido pela quinta rodada da Série B.

Legenda: Ramon Menezes durante jogo do Ceará Foto: Felipe Santos/cearasc.com

Saulo Mineiro se recuperava de uma lesão muscular em reto femoral da coxa direita, mas entrou na transição no último boletim do departamento médico do Ceará. Nesta semana, o Vovô divulgou fotos do atacante treinando com bola.

Já Ramon Menezes foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Novorizontino, após sentir uma lesão. Apesar disso, ele não deve ser desfalque para esta partida contra o Amazonas.