Vojvoda explica mudanças na escalação e exalta concorrência interna no Fortaleza

Após a goleada do Fortaleza por 5 a 0 diante do Barbalha neste domingo (28), com uma formação 'alternativa', o técnico Vojvoda explicou as mudanças na escalação e exaltou a concorrência interna no elenco. O Tricolor de Aço não teve dificuldades para golear na Arena Romeirão e manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense após duas rodadas.

A equipe iniciou a partida deste domingo bastante modificada em comparação àquela que venceu o Horizonte por 2 a 0 na estreia no Castelão. Entre os titulares na Arena Romeirão, apenas João Ricardo e Titi foram mantidos.

"Rodamos o time com relação à primeira partida, contra o Horizonte. Mas é o momento de fazer isso. Agora vamos ter que jogar quarta-feira. Mas em começo de ano eu não arrisco dizer quem são titulares ou suplentes, porque estão todos nas mesmas condições. Sabemos, é verdade, que eu sei o que responde cada jogador em determinado jogo pelo conhecimento que tenho deles", disse ele.

Concorrência no elenco

Em seguida, ele exaltou a concorrência interna no elenco:

"Mas aqui vai começar uma concorrência interna muito leal, como sempre acontece. Tenho um elenco com muita concorrência no dia a dia. E será minha tarefa, junto com comissão técnica, analisar bem o que consideram melhor para cada jogo", explicou.

Elogiou a garotada

Vojvoda elogiou a garotada que esteve em campo, como Kauan e Kervin (o venezuelano foi um dos destaques do jogo, com assistência paa Pikachu e muita movimentação).

"São partidas também para testar. Há gente jovem, que vem treinando desde o ano passado. Neste caso, o Kauan, o Kervin... É só o começo de ano, é um momento que permite observar, que é a nossa tarefa, de treinador, o comportamento dos jovens e dos que estão chegando. Queremos que eles entendam rapidamente o grupo. Mas os jovens têm oportunidade, mas têm que mostrar rendimento porque é futebol profissional".

Análise do jogo

O treinador leonino admitiu que na 1ª etapa o Leão teve poucas finalizações, mas que a equipe foi superior na etapa final, construindo a goleada.

"No primeiro tempo, o time adversário também estava com muita energia, quanto à parte física. Nós tínhamos que nos adaptar rapidamente às condições do campo adversário, conseguimos um gol, mas tivemos poucas finalizações. O adversário teve, acho, que uma importante! Mas no segundo tempo marcamos no início, um 2 a 0 que permitiu a gente controlar melhor o jogo. Acho que a partir do minuto 20 fomos superiores e marcamos uma boa diferença no placar", disse Vojvoda.

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense, o Leão volta a jogar na próxima quarta-feira (31), contra o Iguatu, na Arena Castelão, às 20h30.