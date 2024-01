Maratona em fevereiro: Fortaleza e Ceará terão um jogo a cada três dias; veja datas

Fortaleza e Ceará iniciaram o ano de 2024 no Campeonato Cearense e se aproximam da estreia pela Copa do Nordeste. Para manter as estatísticas positivas, as equipes vão ter que se preparar fisicamente para uma maratona de jogos que se aproxima. Em 18 dias, o time comandado por Vojvoda vai disputar seis jogos. Já o alvinegro disputa o mesmo número de jogos em 17 dias. O último duelo desta sequência das equipes é entre si, em um Clássico-Rei.

Fortaleza

O jogo que abre essa maratona também é um teste de fogo para o Leão. O time enfrenta o Iguatu, líder do Grupo B, com 100% de aproveitamento no estadual.

O que torna esse caminho menos desgastante para o Tricolor é que dentre esses seis jogos, a equipe disputa cinco na cidade de Fortaleza.

Legenda: Kervin Andrade durante a estreia pelo profissional do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Jogos do Fortaleza entre os dias 31/01 - 17/02

Fortaleza x Iguatu, às 20h30, pelo Campeonato Cearense, na Arena Castelão (31/01)

Fortaleza x América-RN, às 16h00, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão (03/02)

Ferroviário x Fortaleza, às 20h30, pelo Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas (07/02)

CRB x Fortaleza, às 16h00, pela Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé (11/02)

Fortaleza x River-PI, às 19h00, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão (14/02)

Fortaleza x Ceará, às 16h40, pelo Campeonato Cearense, na Arena Castelão (17/02)

Ceará

Já o time de Mancini, abre a sequência em casa contra o Atlético Cearense e disputa quatro jogos na capital cearense. Neste recorte, o Vovô também divide as disputas entre o estadual e o Nordestão.

Legenda: O Ceará melhorou o desempenho coletivo contra o Floresta pelo Campeonato Cearense Foto: Kid Júnior / SVM

Jogos do Ceará entre os dias 01/02 - 17/02

Ceará x Atlético-CE, às 20h30, pelo Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas (01/02)

Juazeirense-BA x Ceará, às 19h00, pela Copa do Nordeste, no Estádio Adauto Moraes (04/02)

Ceará x Caucaia, às 20h30, pelo Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas (08/02)

Ceará x Altos-PI, às 16h00, pela Copa do Nordeste, local a definir (11/02)

Náutico x Ceará, às 21h30, pela Copa do Nordeste, Estádio dos Aflitos (14/02)

Fortaleza x Ceará, às 16h40, pelo Campeonato Cearense, na Arena Castelão (17/02)

Desempenho no Cearense

Junto com o Iguatu, o Fortaleza está com aproveitamento de 100% no estadual. O time tricolor é líder do Grupo A e tem duas vitórias em dois jogos, sendo a equipe que mais marcou gols na competição, com sete tentos. A equipe ainda não sofreu gols no torneio. O time do Pici conta também com o artilheiro da competição, Yago Pikachu, com três gols marcados.

Já o Ceará é o segundo colocado do Grupo B, com um empate e uma vitória em dois jogos. A equipe comandada por Mancini está em fase de entrosamento e vem testando os jogadores contratados na atual janela de transferências. O destaque do Vovô neste início de ano é Erick Pulga, que vem mostrando personalidade com as cores alvinegras.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto