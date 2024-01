Campeonato Cearense 2024: veja guia dos times que vão lutar pelo título

A principal competição do estado vai começar. O Campeonato Cearense 2024 inicia neste sábado (20), com dez clubes lutando por objetivos diferentes. Os principais rivais, Fortaleza e Ceará, entram como os grandes favoritos. O Leão, começa sua busca pelo inédito hexacampeonato. Do outro lado, o Vovô busca quebrar a sequência do Tricolor e voltar a conquistar a taça.

O estadual de 2024 já pode ser considerado o campeonato da região metropolitana. Com a participação de Horizonte, Caucaia, Maracanã, Ferroviário, Atlético Cearense e Floresta, os times pouco terão que se deslocar entre cidades para mandarem seus jogos. Representando o interior, teremos nesta edição Iguatu, da região Centro-Sul, e o Barbalha, do Cariri.

O Diário do Nordeste preparou um guia para o torcedor entender como chegam os times que vão disputar o título. Acompanhe abaixo o raio-x de cada clube:

Ceará Sporting Club: é hora de voltar a ser campeão

Vozão foi campeão pela última vez em 2018

Sem vencer o estadual há cinco anos, o Alvinegro bateu na trave quatro vezes, quando foi vice, e ficou de fora da final em 2022, disputada por Fortaleza e Caucaia. Para 2024, o time comandado por Vagner Mancini passa por uma grande reformulação de elenco. O clube já contratou 12 reforços.

"O Ceará chega disposto a fazer um grande campeonato. Sabemos que temos um time praticamente novo, que ajustes deverão ser feitos, mas estou bem confiante! Não abro mão de um time guerreiro, que jamais se entregue e que sempre busque a vitória. Conseguimos contratar bem, mudamos bem a cara da equipe, precisamos agora buscar performance", disse Vágner Mancine para o Diário do Nordeste.

Dono de 45 títulos do Campeonato Estadual, o clube centenário vai em busca de retomar o lugar mais alto do pódio. Com boa ação no início do ano no mercado da bola, o Vovô deixa claro que quer o título para depois focar no seu principal objetivo da temporada: o acesso para a Série B. Pela primeira vez na história o time tem quatro estrangeiros e que vão atuar pela primeira vez no Brasil.

Elenco:

Goleiros: Bruno Fereira, Fernando Miguel e Richard

Zagueiros: David Ricard, Jonathan, Lucas Ribeiro, Matheus Felipe, Ramon Menezes, Hyago e Luiz Otávio

Laterais: Matheus Bahia, Paulo Victor e Raí Ramos

Meio-campistas: Bruninho, Guilherme Castilho, Jorge Recalde, Léo Rafael, Lourenço, Lucas Mugni e Richardson

Atacantes: Aylon, Caio Rafael, Chrystian Barletta, Daniel, Erick Pulga, Facundo Barceló, Facundo Castro, Janderson, Pedrinho e Saulo Mineiro.

Fortaleza Esporte Clube: a luta pelo hexa com força máxima

O Leão conquistou o penta-campeonato em dois jogos emocionantes contra o Ceará

Sendo a única equipe cearense na elite do futebol brasileiro, o Fortaleza faz sua estreia no estadual no dia 20 de janeiro (sábado), contra o Horizonte. O time chega com moral elevada no estadual, não só pela busca do hexacampeonato, o que seria algo inédito no torneio, mas também pelo que o tricolor do Pici é dentro e fora de campo. Caso conquiste o título, o time cearense chega a marca de 47 estaduais, o maior rival, Ceará, conta com 45.

"Sabemos a importância do estadual. Eu compreendo bem que o torcedor quer ele, e é para o que todos queremos. Vamos dar a máxima prioridade como acontece em toda a competição". Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza.

O Leão conta com o comando de Juan Pablo Vojvoda, que já está à frente do clube desde 2021, tendo conquistado três Cearenses e uma Copa do Nordeste, fazendo receber incansáveis investidas de times de alto escalão do Brasil e recusando todas. O elenco chega com reforços que elevam o patamar da equipe, a exemplo do goleiro Santos, com passagem recente pela seleção brasileira. Desde 2019, o time do Pici acumula 45 jogos na competição, vencendo 33, empatando oito e perdendo apenas quatro.

Elenco:

Goleiro: Santos, João Ricardo e Mauricio Kozlinski

Zagueiro: Marcelo Benevenuto, Tomás Cardona, Emanuel Brítez, Bruno Melo eTiti

Lateral: Gonzalo Escobar, Bruno Pacheco, Dudu e Tinga

Volante: Zé Welison, Pedro Augusto, Lucas Sasha

Meia: Hércules, Luquinhas, Calebe eTomás Pochettino

Ponta: Pedro Rocha, Moisés, Imanol Machuca, Yago Pikachu eMarinho

Atacante: Juan Martín Lucero e Thiago Galhardo

Ferroviário Atlético Clube: ir além do planejado

O Ferroviário chega para o Campeonato Cearense de 2024 sonhando alto. Já são 29 anos de hegemonia dos rivais no Estadual, com o Ferrão conquistando o último título em 1995. A expectativa na Barra é de um time competitivo como em 2023, quando foi Campeão da Série D do Brasileiro de forma invicta e fez boas campanhas no Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

"É virar a página e saber que tem outra competição disputadíssima e importante do Ferroviário. É um orgulho muito grande para nós estar disputando o Campeonato Cearense a partir de agora, e voltamos nossa atenção e toda a nossa força para iniciar muito bem essa competição", disse o treinador Matheus Costa.

Nem a eliminação na Pré-Copa do Nordeste para o ASA nos pênaltis no PV tira a confiança dos corais, que mantiveram uma base forte para 2024. Foram 14 contratações e a manutenção de jogadores importantes como Douglas Dias, Wesley, César Sampaio, Lincoln, Tarcísio, Gabriel Martins e Ciel.

Curiosidade

O Ferroviário participa do Campeonato Cearense de Futebol desde 1938. Por mais de 50 vezes, em quase 90 anos de disputa na Série A do Estadual, terminou a competição entre os três primeiros colocados, incluindo seus 9 títulos e outros 22 vice-campeonatos.

Elenco:

Goleiros: Douglas Dias, Geaze e Hugo

Laterais: Anderson Ceará, Diego Petrin, Ernandes e Wesley

Zagueiros: Henrique Vermudt, Matheus Mega, Wilian Rocha.

Volantes: César Sampaio, Lincoln, Ralph e Wilker

Meias: Rafael Chorão, Soares, Tarcísio

Atacantes: Ciel, Gabryel Martins, João Guilherme, Matheusinho, Vinícius Alves, Vitinho

Floresta: volta a elite querendo surpreender

O Floresta volta a elite do futebol cearense após três anos na Segunda Divisão. Como vice-campeão da Série B, o Verdão da Vila quer repetir campanhas anteriores na elite, como o 4º lugar de 2018 em sua estreia, e 3º em 2019. O objetivo ambicioso do clube visa o levar para as semifinais do Estadual, garantindo também vaga na Copa do Nordeste de 2025.

"O planejamento sempre foi e será chegar a semifinais da competição, sabemos que é dificil, poucos jogos na 1ª Fase, todo jogo é decisão, nosso objetivo é fazer a pontuação máxima para condição de semifinalista", disse ele. A nossa preparação foi de 40 dias, com 4 amistosos e fizemos bons jogos. Observamos bem, tentamos encaixar aquilo que a gente pensa de estratégia e fizemos jogos consistentes e competitivos", avaliou Felipe Surian.

Com boa estrutura em comparação aos clubes de seu porte, o Floresta mantém a filosofia de subir jogadores da base: 9 atletas que jogaram a Copinha estão no elenco para a disputa do Cearense.Sobre reforços, o Verdão contratou jogadores como o zagueiro Lucas Santos, o lateral-direito Watson e o atacante Matheus Araújo, este vindo do Atlético/MG.

Elenco:

Goleiros: César, Igor Campos, Wilderk e Cauã

Zagueiros: Arilson, Lucas Santos, Ricardo Lima e Pedro

Laterais Direitos: Watson, Kayky Batista e Natan

Laterais Esquerdos: Davi Castro e Bruno Ré

Volantes: Jô, Maicon Kauã, Lucas Alisson e Rodrigo

Meias: Marllon, Vitinho e Esquerdinha

Atacantes: Iury Tanque, Negrito, Romarinho, Diogo Mourão e Buba.

Caucaia: aposta em reformulação para brigar no topo

O Caucaia é um dos times da Região Metropolitana que integram o Campeonato Cearense de 2024. Fundado em 16 de abril de 2004, o clube vai para a sua quinta temporada seguida na elite estadual. A melhor campanha aconteceu em 2022, quando a equipe foi vice-campeã depois de perder a final para o Fortaleza.

Na atual temporada, a Raposa Metropolitana será comandada pelo treinador Lamar Lima, que está no cargo desde a última Série D. O técnico tem uma vasta experiência no futebol cearense, principalmente no comando do Guarani de Juazeiro, onde foi campeão cearense da terceira e da segunda divisão, em 2022 e 2023 respectivamente. Na última temporada, o Caucaia foi o sétimo colocado do Cearense.

“O Caucaia, nos últimos cinco anos, vem sempre disputando títulos e vem chegando, principalmente em 2022 quando foi vice-campeão cearense, então isso gera uma expectativa positiva para nós que estamos hoje no comando e para o grupo de jogadores. Renovamos 80% do elenco que esteve em 2023. São jogadores qualificados, que foram campeões nos estados que jogaram, então isso faz com que a gente fique muito confiante para fazer uma grande temporada. Nosso diferencial vai ser a força, acreditar que a gente pode chegar, o trabalho, que vai ser muito intenso, e a união do grupo. A gente tem sentido isso no dia a dia com os jogadores”, ressaltou.

Ao todo, são 26 atletas no elenco. Foram 16 contratados, com destaque para o atacante Romário, revelado pelo Ceará. Além dele, o experiente zagueiro Regineldo, o goleiro Matheus Jesus e o zagueiro Diguinho, ambos com passagem na base do Fortaleza, também foram anunciados pela equipe. Outros dez atletas tiveram os contratos renovados, como o lateral-direito Ceará e os atacantes Júnior Goiaba e Vanderlan.

Elenco:

Goleiros: Josué, Matheus Jesus, Nélio, Pedro Lukas.

Laterais: Andrezinho, Ceará, Gustavo, Lucas Neres.

Zagueiros: Diguinho, Diney, Guilherme Borô, Jonathan Santana, Regineldo.

Volantes: Índio e Lucas Maranguape.

Meias: Henrique Nel, Lucas Simon, Rodrigo Correia, Sidney.

Atacantes: Daniel, Felipinho, Gênesis, Júnior Goiaba, Romário, Vanderlan e Yan Costa.

Horizonte: campeão da Série B quer chegar ainda mais longe

A equipe conquistou o título da Série B do estadual de 2023 em cima do Icasa e conseguiu o acesso. As melhores colocações do Galo do Tabuleiro na divisão principal ocorreram nas edições de 2008 e 2021, quando o time conseguiu a terceira colocação.

"Estamos nos preparando. Tenho uma convicção muito grande de que vamos fazer uma grande campanha. A gente espera que o torcedor possa vir, que os jogadores estão todos comprometidos. A gente espera fazer grandes jogos e trazer grandes resultados para a cidade de Horizonte", disse o técnico Filinto Holanda.

Em 2010, a equipe chegou ao quarto lugar e conquistou o inédito Título do Interior (atualmene chamada de Taça Padre Cícero). Agora, o grupo vai em busca de conseguir mais um importante resultado na elite do futebol cearense. O plantel foi praticamente todo reformulado. Ao todo, 29 novos atletas chegaram.

Elenco:

Goleiros: Janderson, Marcel, Ruan, John Wilquer

Laterais: Berg, Bal, Zé Carlos, Caio Pedro

Zagueiros: Lohan, Léo Ceará, Bruno Miranda, Ramon

Meias: Rian Kelvi, Leozidio, Mateus Pereira, Claudivan, Dedé, Jeferson Santos, Emerson Ocara,

Jeff Silva, Mima e Natan.

Atacantes: Tico Baiano, André Cassaco, Pentecoste, Eric França, Leozinho, Witalo e Clésio Cebolinha

Atlético Cearense: aposta na garotada para conquistar

Com estreia marcada para o dia 21 de janeiro (domingo), o Atlético-CE aposta suas fichas no treinador estrangeiro João Moura. O português de 46 anos teve passagem vitoriosa pelo time feminino do Benfica-POR, tendo vencido o Campeonato Português, a Copa de Portugal e a Supercopa como auxiliar técnico da equipe.

“As expectativas são sempre as melhores, a gente fica à espera do melhor resultado possível e neste caso, é a vitória, não tirando os mérito da equipe do Iguatu e sabendo que é um campo extremamente complicado, contra uma equipe muito bem gerenciada e treinada. Nós da comissão técnica temos uma expectativa muito boa, é um grupo muito jovem, nos permite jogar em uma intensidade muito alta e fazer outro tipo de coisas que com uma equipe mais experiente não seria possível. Nossa ideia é de no mínimo dos mínimos alcançar as quartas de final, a partir daí vamos sonhar, pois tudo pode ser possível. Mas o que projetamos é as quartas de final, por ser uma posição que vai de encontro com os objetivos do clube”. João Moura, técnico do Atlético-CE.

Fundado em 1997, o antigo Uniclinic (mudando de nome em 2018 por ser formador de atletas), ainda não conquistou nenhum título da elite do estadual, tendo alcançado apenas os torneios da segunda e terceira divisão, nos anos de 1998 e 2014 respectivamente. A melhor campanha da Águia da Precabura na competição aconteceu no ano de 2016, quando foi superado pelo Fortaleza.



Elenco

Goleiro: Gabriel, Marcão, Italo eBruno

Lateral-direito: Rene, Yan

Zagueiro: Diogo, Mateus villa, Miguel, Emerson, João Marcos,Gabriel Veiga

Lateral-esquerdo: Henrique, Rosivaldo, Nailton

Volante: Matoso, Gabrielzinho, Weverton, Kainan, Stenio, João Vitor, Geovanela, Thiago Andrade

Meia: Willian, Rosivaldo, Cadu, Douglas, Kami eAdrielson

Ponta: Alexandre, Yuri, Adriano, João Filipe, Emerson e Formiga

Avançados: Ari, João Paulo, Neto, Hailton e Brendo

Maracanã: desejo de repetir o feito conquistado em 2023

O Maracanã é outro clube que chega com expectativas elevadas para a disputa do Campeonato Cearense de 2024. Fundado em 31 de janeiro de 2005, o Azulão da região metropolitana vive um momento de ascensão dentro do futebol estadual. Em 2020, o time foi campeão da Série C. No ano seguinte, em 2021, o Bicolor levantou a taça da Série B e voltou para a elite estadual. Em 2024, a equipe vai para a sua terceira temporada seguida na Série A e espera fazer ainda melhor do que na última edição, quando chegou às quartas de final e garantiu uma vaga na Série D do Brasileirão de 2024.

“O primeiro objetivo do clube é a permanência na primeira divisão de 2025. Depois disso vamos buscar a vaga na Série D, na Copa do Brasil e na semifinal da competição. A expectativa é a melhor possível, temos um grupo qualificado para buscar todos os objetivos”, afirmou.

Para isso, a diretoria buscou manter a base das últimas temporadas e realizou contratações pontuais. Ao todo, o elenco conta com 28 atletas, com destaque para os experientes volantes Pio e Rogério, além do meia Patuta. A aposta na continuidade do trabalho desenvolvido pelo técnico Junior Cearense, que treina a equipe desde 2020 e é um dos principais responsáveis por todas as conquistas recentes, também é um dos grandes trunfos do Maracanã. No entanto, mesmo demonstrando uma expectativa positiva, o treinador prega cautela e pensa no campeonato por etapas.



Elenco:

Goleiros: Gabriel, Iarley, Léo e Rayr

Laterais: Matheus Maranguape, Nino Potiguar, Ray e Zé Augusto

Zagueiros: Alan Ferreira, Guilherme, Igor Ribeiro e Jefferson Ceará

Volantes: Dedê, Iago Araújo, Pio e Rogério

Meias: Clodô, Matheus Bahia, Patuta, Rian e Vinícius Canindé

Atacantes: Davi, Índio Potiguar, Júnior Mandacaru, Testinha, Tiago, Wenderson e Wisley Oliveira

Iguatu: a força do Interior

A grande força do interior do Ceará chega para temporada de 2024 sonhando com voos mais altos. Para isso, o Azulão do centro-sul terá que superar os feitos históricos da última temporada. No último ano, o Iguatu fez sua primeira participação na Copa do Brasil, onde eliminou o América-RN na primeira fase mas acabou sendo eliminado pelo Santos, na segunda-fase da competição. O Iguatu também fez sua primeira participação na Série D do campeonato brasileiro.

“Pode esperar uma equipe aguerrida, que vai lutar, em todos os jogos, por seus objetivos dentro da competição. Sabemos que será o campeonato mais difícil dos últimos anos, mas temos confiança no trabalho que está sendo executado. Principal objetivo é a classificação para a segunda fase, porque você está, automaticamente, mantido na primeira divisão e muito próximo de conquistar uma vaga para a Série D. Por isso, temos o cearense como a competição mais importante do ano e esperamos conseguir esse objetivo", técnico Washington Luiz.

Mas o grande destaque do clube foi em território cearense. No último ano, o Azulão se classificou em segundo lugar do seu grupo, eliminou o Atlético Cearense nas quartas de final da competição até ser eliminado pelo Ceará na semifinal, após conseguir um empate no primeiro jogo, em Iguatu. Mesmo com a eliminação nas semifinais, o clube conseguiu uma vaga para a disputa da Copa do Brasil 2024. Além disso, o Iguatu também foi campeão da Copa Fares Lopes, quando derrotou o Ferroviário nos pênaltis na grande final, conquistando assim seu primeiro título no primeiro escalão do futebol local.

Elenco:

Goleiros: Geferson, Mauro Iguatu, Tiaguinho

Defensores: Max Oliveira, Tailson, Fernando Ceará, Regineldo, André Mascena, Wagner Iguatu, João Antônio, Victor Souza, Uesles, Guto, Júlio, Lalim

Meio campo: Esquerdinha, Pedrinho, Welton Heleno, Thalison, Diego Viana, Juninho Paraíba, Guidio, Davi Torres, João Neto, Guto

Atacantes: Otacílio Marcos, Willian Anicete, Dentinho, Davi Torres, Dentinho

Barbalha: meta ousada para o time do Cariri

O Barbalha chega no Cearense 2024 como o único representante do futebol caririense. O clube, que é um dos poucos representantes do interior do estado, busca realizar uma campanha melhor que a do último campeonato e permanecer, novamente, na elite do futebol local.

“O cearense do ano passado foi difícil, mas o barbalha se manteve na Série A e nesse ano o clube quer fazer diferente. Esse ano as nossas pretensões são conseguir a vaga na Série D e pra Copa do Brasil. Algo maior que o último ano e que surpreenda todos que esperam menos do nosso clube”, disse técnico Márcio Allan.

Elenco:

Na última edição do cearense, o. Com isso, o time disputou o Play-off quadrangular para descobrir quais seriam os dois times rebaixados na competição. Nessa fase o Barbalha conseguiu se sair bem, venceu metade de seus jogos, e escapou do rebaixamento.

Goleiros: Eliomar, Fabricio, Colombia, Ocie

Defensores: Levi, Henrique Marinho, Renan, Deivison, Ricardo, Fabricio, junior Santos, Biel, Paulo Henrique, David

Meio-campo: Isaias, Igor Cesar, Lael, José Rikelme, Weslley, Lê, Matheus Recife

Atacantes: Alan Victor, Emerson, Diego Noca, Luiz Ceará, Romarinho, Jean Silva, Paulo Cajaíba, França, Jacó