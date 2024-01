Kervin Andrade celebra passe para gol de Pikachu em vitória do Fortaleza: 'Devolvi a assistência'

Um dos destaques do Fortaleza na goleada contra o Barbalha, o jovem Kervin Andrade celebrou a segunda vitória do tricolor no Campeonato Cearense. Ele não marcou, mas deu assistência para o terceiro gol de Yago Pikachu na noite deste domingo (28), na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

O meia de 18 anos marcou o primeiro gol como profissional na partida contra o Horizonte, na estreia do Campeonato Cearense. Assim, o Fortaleza venceu aquela partida por 2 a 0. A assistência veio dos pés de Yago Pikachu. Agora, ele vibra por ter devolvido o favor ao companheiro de equipe.

"Muito bom pela vitória de hoje. E bem, devolvi a assistência do Pikachu, que ele ajudou no primeiro jogo para mim. Agora foi a minha oportunidade de ajudar ele. Graças a Deus pela vitória de hoje. Muito bom, muito feliz por todos", destacou Kervin.

Pikachu marcou três gols na partida. Depois foi a vez de Lucero e Moisés ampliarem o placar para 5 a 0. Com o resultado, o Tricolor do Pici lidera o Grupo A do estadual com seis pontos. O próximo desafio será diante do Iguatu, nesta quarta-feira, na Arena Castelão.