Pikachu comemora 3 gols em um jogo pela 1º vez na carreira em goleada do Leão

O atacante Yago Pikachu foi o grande destaque da goleada do Fortaleza por 5 a 0 diante do Barbalha, na noite deste domingo (28), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O meia marcou 3 gols, já assumindo a artilharia do Estadual.

Pikachu comemorou também ter marcado 3 gols pela 1º vez na carreira.

"Estava até falando com o Thiago (Galhardo) na concentração, perguntando para ele se ele já tinha feito três gols em um jogo. E, sim, ele fez. Eu nunca tinha feito. Essa é a primeira vez que tenho a felicidade de fazer três gols em uma mesma partida", disse ele".

Desempenho coletivo

Além do desempenho individual, Yago comemorou a força do coletivo do Tricolor de Aõ.

"Grande desempenho individual, mas também coletivo. A equipe fez cinco gols. É importante. Feliz. Espero dar sequência a esse início de temporada para que a gente possa conquistar o objetivo lá na frente", finalizou ele.