Barbalha x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barbalha vai receber o Fortaleza no Cariri em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. As equipes vão entrar em campo às 17h30 (horário de Brasília). A Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, será o palco do espetáculo.

A última vez que os times se enfrentaram foi há exatamente um ano, também pelo campeonato estadual e no mesmo estádio. Naquele ocasião, o Leão do Pici foi quem levou a melhor. A partida terminou com o 2x1 no placar, o gol da vitória tricolor foi marcado por Tomás Pochettino já nos acréscimos da partida.

Onde assistir a partida

Na internet, o ge.com vai transmitir o jogo com exclusividade. Na rádio, a Verdinha também passa toda a emoção do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Barbalha

O único representante do Cariri na competição iniciou o campeonato com um tropeço na primeira rodada. O Barbalha foi derrotado por 2x1 contra o Caucaia, em jogo realizado fora de casa, e ainda não somou os primeiros três pontos.

A pretensão da equipe é fazer um campeonato superior ao do ano passado, quando disputou o quadrangular do rebaixamento. Além da permanência, o Barbalha também quer conseguir uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil.

“O cearense do ano passado foi difícil, mas o Barbalha se manteve na Série A e nesse ano o clube quer fazer diferente. Esse ano as nossas pretensões são conseguir a vaga na Série D e pra Copa do Brasil. Algo maior que o último ano e que surpreenda todos que esperam menos do nosso clube”, disse técnico Márcio Allan.

A equipe Caririense não vai poder contar com o meia Igor, que foi expulso no confronto contra o Caucaia na primeira rodada.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici fez sua primeira viagem na temporada para enfrentar o Barbalha neste domingo. A equipe tricolor começou o ano com pé direito, quando venceu o Horizonte por 2x0 na primeira rodada do Cearense. O foco do time é seguir somando pontos e se manter na liderança do grupo A.

Depois de um ano, o time de Vojvoda retorna ao Cariri com boas lembranças, e a expectativa é de encontrar um bom público nas arquibancadas.

"Vai ser uma alegria para nós jogadores, mas principalmente para os torcedores do interior. Eles já estão ansiosos para esse jogo e a gente também. Ficamos muito felizes de ir para o interior, ainda mais para Juazeiro, que é uma cidade grande que tem muitos torcedores do Fortaleza", disse o capitão do time, Tinga

O treinador argentino teve uma semana completa de treinos no Pici antes de embarcar para Juazeiro em voo fretado. Durante esse período, alguns jogadores foram regularizados e aprimoraram a parte física. O zagueiro Tomás Cardona está no BID e liberado para estrear, enquanto os outros reforços, Santos e Luquinhas, conseguiram se entrosar mais aos treinamentos.

Dia intenso de muito trabalho e foco no próximo compromisso! 👊🦁✅



📸 João Moura/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/LT0HZHiekD — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 25, 2024

Além disso, Zé Welison também vai ser relacionado pela primeira vez. Por outro lado, Thiago Galhardo e Hércules seguem de fora no Departamento Médico.

Prováveis escalações

Barbalha: Fabrício Araújo, Júnior Santos, Renan, Fabrício Silva, Henrique, Deivison; Roberto Silva, Luiz Henrique, Matheus Recife, Romário; Alan Victor. Treinador: Márcio Allan.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga (Dudu), Brítez (Benevenuto), Titi, Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Calebe; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | Barbalha x Fortaleza

Local: Arena Romeirão

Data: 28/01/2024

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Transmissão: ge.com, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste