Goleada do Fortaleza mostra opções do elenco, brilho da base e confiança para 2024

O Fortaleza atropelou o Barbalha neste sábado (28): 5x0 na Arena Romeirão, com hat-trick de Pikachu, além de gols de Moisés e Lucero. O placar escancarou a superioridade técnica, coletiva, individual e física do Leão, que não precisou de uma partida brilhante para a goleada e trouxe diversos pontos positivos para a sequência da temporada: rodízio do elenco, confiança aos reservas e experiência para joias da base.

O técnico argentino Vojvoda promoveu nove mudanças no time titular desde a estreia, na vitória contra o Horizonte. Com uma maratona pela frente, a gestão viajou ao Cariri de voo fretado e mostrou que o mais importante agora é fornecer ritmo e testar mais variações com os novos atletas.

Pikachu foi o mais letal, com um gol no 1º tempo e dois na etapa final. Moisés e Lucero entraram no fim para manter a intensidade e ampliar, mostrando o ímpeto do time tricolor. Se oscilou na etapa inicial e deixou o Barbalha crescer, voltou com muita intensidade do intervalo e tomou o jogo para si.

Legenda: Vojvoda promoveu um rodízio na escalação do Fortaleza entre jogos do Horizonte e Barbalha Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Diante do desfile de lances ofensivos, o volante Kauan e o meia Kervin Andrade, mais uma vez, apresentaram muita personalidade e confiança, se tornando destaques individuais dentro da partida. O primeiro foi responsável pela armação no 1º terço, enquanto o venezuelano conseguiu assistência.

Por todo o contexto, o resultado é excelente. Vojvoda também promoveu a estreia do meia Luquinhas e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense de 2024, liderando o Grupo A com seis pontos. Volta as atenções para o Iguatu, na quarta-feira (31), às 20h30, com mais confiança, tranquilidade na tabela e a certeza que a briga pela titularidade será acirrada no Fortaleza em 2024.