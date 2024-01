Fortaleza x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Cearense de 2024 vai começar com pé direito. Neste sábado (20), os atuais campeões das Séries A e B serão responsáveis pela estreia do espetáculo. Fortaleza e Horizonte entram em campo às 16h40 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em busca de somar os primeiros pontos na competição.

O mandante Tricolor conta com o apoio da torcida para o primeiro jogo da temporada e no caminho rumo ao hexacampeonato estadual. O Leão do Pici tem a oportunidade, neste ano, de realizar um feito inédito na história do futebol cearense. Caso seja campeão, o clube se consagra como dono da maior hegemonia do campeonato com seis títulos consecutivos.

"Sabemos a importância do estadual. Eu compreendo bem que o torcedor quer ele, e é o que todos queremos. Vamos dar a máxima prioridade como acontece em toda a competição". Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza.

Já o Horizonte, que venceu o Icasa na final da segunda divisão no ano passado, quer chegar mais longe de volta a elite estadual. O objetivo inicial do Galo do Tabuleiro é se livrar do quadrangular do rebaixamento, mas a meta de conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro também está nos planos da equipe.

Transmissão

O jogo vai ser transmitido no sinal aberto pela TV Verdes Mares. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções da estreia com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Fortaleza

O Tricolor do Pici chega com moral para o primeiro jogo do ano. Depois de encerrar a temporada passada na primeira página da Série A do Brasileirão, conquistar o pentacampeonato cearense e chegar até a final da Sul-Americana, o Leão manteve a base do seu trabalho vencedor dos últimos anos.

Juan Pablo Vojvoda é o comandante pela quarta temporada seguida, e conta com nomes conhecidos para o novo ano, como o artilheiro Lucero, o capitão Tinga e o homem de confiança do treinador, Yago Pikachu.

Em relação ao elenco de 2023, o novo Fortaleza não conta mais com Caio Alexandre, Guilherme, Romero, Fernando Miguel e Lucas Crispim. Por outro lado, a equipe se reforçou na janela de contratação e já pode contar com três reforços regularizados: o goleiro Santos, o meia Luquinhas e o atacante Moisés. O zagueiro Tomás Cardona também foi anunciado, mas ainda não foi registrado no BID e fica de fora do primeiro compromisso.

A grande expectativa, inclusive, é que o conhecido calvo da camisa 21 já possa estrear como titular na partida deste sábado. Fora isso, a equipe escolhida por Vojvoda deve ser a mesma que terminou o ano passado. A única baixa nesse momento é do volante Hércules, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

A pré-temporada no Pici começou desde o dia 10 de janeiro. Durante o período, a equipe realizou treinamentos no Centro de Excelências Alcides Santos, sendo a maioria no período da tarde. Durante o processo, três atletas da base foram incorporados no elenco. São eles: Amorim, Kauan e Karvin Andrade.

Como chega o Horizonte

Com o objetivo de permanecer na elite do futebol cearense e conseguir uma vaga na Série D do Brasileirão, o Horizonte chega esperançoso para a campanha de 2024 no estadual. A equipe treinada por Filinto Holanda reformulou praticamente todo seu elenco para os novos desafios. Ao todo, 29 atletas fazem parte do plantel do Galo do Tabuleiro.

"Estamos nos preparando. Tenho uma convicção muito grande de que vamos fazer uma grande campanha. A gente espera que o torcedor possa vir, que os jogadores estão todos comprometidos. A gente espera fazer grandes jogos e trazer grandes resultados para a cidade de Horizonte", disse o técnico Filinto Holanda.

O experiente volante Dedé continua na equipe para mais uma temporada e é uma referência de liderança. Já no ataque, o grande destaque fica com o goleador André Cassaco, que também está no elenco.

Prováveis escalações:

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Calebe; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Horizonte: Marcel; Berg, Ramon, Bruno Miranda e Caio Pedro; Dedé, Leozídio, Jeferson Santos, Natan e Mima; Leozinho. Treinador: Filinto Holanda.

Ficha Técnica | Fortaleza x Horizonte

Local: Arena Castelão

Data: 20/01/2024

Horário: 16h40 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Verdinha e tempo real no Dário do Nordeste

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CBF)

Árbitro Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CBF)

Árbitro Assistente 2: Jose Moracy de Sousa e Silva (CBF)