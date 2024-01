Mancini cita evolução no Ceará e diz que vai rodar elenco nos próximos jogos

O técnico Vágner Mancini viu evolução no Ceará após a 1ª vitória na temporada, ao bater o Floresta por 1 a 0 no PV, pela 2º rodada do Campeonato Cearense.

O treinador viu evolução na performance, e nas questões táticas e físicas.

“O Ceará fez uma boa parte da partida jogando bem. Fizemos um bom primeiro tempo, não apenas pelo gol marcado, mas por algumas jogadas interessantes e com movimentações inteligentes, teve o controle do jogo. Já na segunda etapa, com as modificações, a equipe voltou a ter a movimentação tática que apresentou no primeiro tempo. Duma maneira geral, do primeiro jogo para esse, houve uma evolução. A equipe mostrou hoje uma intensidade diferente e que me agrada”, disse.

Veja também

Mudanças

O treinador também afirmou que começará a modificar a escalação do Ceará para a sequência de jogos que terá. Nas duas primeiras rodadas do Estadual, separadas por uma semana, Mancini praticamente usou o mesmo time.

"Diante do que nós teremos nessa semana, eu vou ter que mexer nas equipes de quinta e domingo. A gente não vai ter condições, acredito eu, na parte física, de manter a mesma equipe. Por isso que montamos um elenco que pudesse oferecer o que precisamos. Hoje temos dois atletas por posição e isso nos dá uma garantia de mexer quando acharmos necessário", analisou.

A sequência de jogos do Ceará prevê: Atlético (1/02, às 20h40 horas no PV pela 3ª rodada do Campeonato Cearense, Juazeirense (4/02, fora de casa, às 19 horas, pela 1º rodada da Copa do Nordeste) e Caucaia (8/02, às 20h30 no PV, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense).