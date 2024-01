Erick Pulga exalta vitória do Ceará e fala de expectativa por gol em 2024: 'vai sair'

O Ceará venceu o Floresta por 1 a 0, neste sábado (27), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2024. O gol da vitória foi de Raí Ramos, mas um dos destaques foi Erick Pulga, que participou ativamente das jogadas ofensivas. Ao término da partida, o atacante exaltou o resultado positivo.

Erick Pulga Atacante do Ceará “A gente foi feliz. Conseguimos os três pontos que era o mais importante. O Mancini está me dando sequência e estou mostrando para ele o meu trabalho. (O gol) Vai sair. Aqui no PV é a minha casa".

Com o resultado, o Vovô assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B, com quatro pontos. Na estreia, o time empatou em 1 a 1 com o Maracanã.

O próximo compromisso é quinta-feira (1º), quando recebe o Atlético-CE, às 20h30, também no PV. A expectativa da comissão técnica é promover a estreia do centroavante uruguaio Facundo Barceló, único dos 12 reforços anunciados para a temporada de 2024 que ainda não entrou em campo.