Maracanã x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de boas histórias e conquistas na temporada, o Ceará encara o Maracanã pela primeira rodada do Campeonato Cearense. O confronto, que será neste domingo (21), às 17h30, marca a estreia do elenco alvinegro reformulado contra o time comandado por Júnior Cearense. O duelo acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Sob comando de Vagner Mancini, o Alvinegro inicia o Campeonato Cearense com objetivo de quebrar o jejum de título no certame estadual. Para a nova temporada, o Ceará passou por uma reformulação com 12 contratações feitas até aqui. Depois de dois meses parado, o torcedor vai poder conferir as muitas “caras novas” de 2024.

Do outro lado, o Maracanã quer estrear no Cearense com o pé direito e brigar por uma vaga na Série D de 2025. Júnior Cearense é o técnico da equipe da região metropolitana desde 2020, e, para este ano, conta no elenco com os experientes Pio, Rogério e Patuta.

O confronto será transmitido pelo site do ge.globo.com/ce, além da rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, e no Tempo Real do Diário do Nordeste.

CARAS NOVAS

A pré-temporada no Vozão começou dia 26 de dezembro com programação de treinos remotos passada pela comissão técnica de Mancini. As atividades no campo de Porangabuçu iniciaram no segundo dia do ano, com reapresentação do elenco e do staff alvinegro. Ao todo, o Ceará reforçou para todos os setores do campo e contratou um total de 12 atletas.

Para o novo ano, o Ceará investiu em novos mercados e trouxe jogadores que não estavam no futebol brasileiro, são os casos dos uruguaios Facundo Castro e Barceló, além do paraguaio Jorge Recalde. O primeiro estava no O’Higgins-CHI, enquanto o segundo era centroavante do Guarani-PAR e, o último, atuou no Newell’s Old Boys-ARG.

Legenda: O meia Recalde em treino do Ceará no PV, que foi aberto para a torcida Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Outro que “habla” é o novo camisa 10 do Alvinegro, Lucas Mugni, que ficou nas duas últimas temporadas no Bahia. O atleta tem passagens ainda por Flamengo e Sport.

Confira a lista dos contratados:

Goleiro: Fernando MIguel;

Zagueiros: Ramon Menezes e Matheus Felipe;

Lateral-direito: Raí Ramos;

Lateral-esquerdo: Matheus Bahia;

Meias: Lourenço, Jorge Recalde, Lucas Mugni e Bruninho;

Atacantes: Facundo Castro, Facundo Barceló e Aylon.

Este grupo se junta ao restante do elenco que ficou de 2023, cerca de 14 atletas que continuam com contrato com o Vozão. A missão de fazer a sinfonia alvinegra acontecer está a cargo de Vagner Mancini e seus auxiliares, que permaneceram para a nova temporada.

AVE MARACANÃ

A equipe fundada em 2005 vem para sua terceira temporada consecutiva na elite do futebol cearense. Na temporada passada, a ave chegou às quartas de final do estadual e garantiu vaga na Série D deste ano.

O técnico do Maracanã, Júnior Cearense, conta com 28 jogadores no seu elenco. Entre eles, o volante Pio, que aos 35 anos, será a voz da experiência no meio de campo do time ao lado de Rogério, ex- Fortaleza, que está na casa dos 37. A reapresentação da equipe aconteceu em dezembro de 2023.

Júnior Cearense Técnico do Maracanã "O Maracanã vem forte, a equipe teve um mês de preparação e o nosso destaque será o coletivo. Estamos prontos para fazer um grande jogo diante do Ceará, sabemos que é a equipe favorita, mas vamos buscar nossos objetivos na competição, mais um ano na Série A do Cearense e buscar as vagas na Série D e Copa do Brasil", destaca o comandante do Azulão.

A equipe realiza seus treinos no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. A ideia inicial era comandar os jogos também por lá, mas a agremiação ainda não entregou os quatro laudos necessários junto às autoridades e a Federação Cearense de Futebol.

RETOMAR A HEGEMONIA

Em 2024, o Ceará tem como missão barrar a sequência de títulos do maior rival, o Fortaleza, e, quem sabe, voltar ao topo do Estadual. O Alvinegro não levanta a taça do Cearense desde de 2018, quando bateu o tricolor na grande decisão. Daquele time, apenas o zagueiro Luiz Otávio continua no elenco. O capitão, inclusive, passou por procedimento cirúrgico e deve ficar nove meses sem atuar.

Legenda: Vozão foi campeão pela última vez em 2018 Foto: Foto: Ceará SC/Arquivo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maracanã: Léo (Rayr); Zé Augusto (Ray), Guilherme, Igor Ribeiro e Matheus Maranguape; Pio, Rogério e Testinha; Davi, Índio Potiguar, Júnior Mandacaru. Técnico: Júnior Cearense.

Ceará: Fernando Miguel; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | MARACANÃ X CEARÁ

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 21/01/23 (domingo)

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: José Denis Garcês Lima

Árbitro Assistente 1: Zaqueu Eleutério Linhares

Árbitro Assistente 2: Antônio Wellington Furtado

Quarto Árbitro: Renato Pinheiro