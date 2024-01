Ceará x Floresta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Diante do seu torcedor, o Ceará recebe o Floresta, às 16h40, neste sábado (27), pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Para conquistar os primeiros três pontos na competição, o Alvinegro encara o Verdão que venceu na estreia. Com mando de campo do Vozão, o duelo acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Veja também

O time de Vagner Mancini teve uma semana cheia de atividades para aprimorar a parte física e conhecer melhor as ideias do treinador. A estreia do Ceará na temporada foi com o empate amargo em 1 a 1 contra o Maracanã. A novidade entre os relacionados deve ser o atacante uruguaio Facundo Barceló, que teve seu nome publicado no BID e está regularizado para o jogo.

Do outro lado, o Floresta vem embalado depois de bater o Ferroviário por 3 a 1 na rodada inaugural do estadual. A equipe de Felipe Surian tem o melhor ataque da competição e espera repetir a proeza diante do Alvinegro e se manter na liderança do grupo A. Lucas Alisson, Buba e Marllon foram os atletas que marcaram contra o time coral no estádio Presidente Vargas.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pela TV Verdes Mares, além da rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, e no Tempo Real do Diário do Nordeste.

OPÇÕES NO ATAQUE

Diante do Floresta, Mancini deve fazer mexidas no setor ofensivo da equipe. Na primeira rodada, o técnico permaneceu com o esquema que utilizou na reta final da Série B do ano passado, que prioriza dois pontas e um centroavante. Os papéis contra o Maracanã ficaram a cargo de Facundo Castro, Erick Pulga e Saulo Mineiro.

Com gol logo na estreia, Aylon é mais um que entra na disputa por uma vaga na onzena titular do Vozão, seja caindo pelos lados ou como “falso 9”. Na temporada passada, o atleta foi artilheiro do Novorizontino com 14 gols marcados. Além dele, a equipe tem a opção de Facundo Barceló para a vaga de Saulo Mineiro, que veio com boas referências do Guaraní, do Paraguai.

A lista de outras opções no ataque fica completa com o incremento de Janderson e Pablo. O primeiro começou bem o ano passado, sendo titular com Gustavo Morínigo, mas caiu de rendimento com os outros técnicos. Já o segundo subiu agora ao time profissional depois de ter feito três gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Ceará e Floresta já se encontraram em oito oportunidades até aqui. O Alvinegro tem uma leve vantagem no histórico de duelos com três vitórias, contra dois triunfos do Verdão, além de três empates. O Vozão marcou 14 vezes e sofreu 8 gols nos confrontos.

Quando o recorte é feito apenas pela elite do estadual, foram cinco confrontos entre as equipes, com três vitórias alvinegras, um triunfo alviverde e apenas um empate. A última vez que duelaram pelo estadual foi há cinco anos, quando o Vozão venceu por 3 a 0, na Arena Castelão.

DE OLHO NO VERDÃO DA VILA

O Floresta não tem problemas e vai completo para o duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O time teve um bom começo de competição ao vencer o Ferroviário. O Lobo da Vila tem o objetivo de nas semifinais do torneio.

A equipe de Felipe Surian conta com o experiente volante Jô Almeida, que aos 35 anos, vai para sua quinta temporada pelo time profissional do Verdão da Vila Manoel Sátiro. O atleta é um dos mais experientes no elenco da equipe.

Além do estadual, o Floresta monta o elenco para o Campeonato Brasileiro Série C. O time alviverde conseguiu permanecer na competição depois de brigar, até a última rodada, contra o América-RN.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni (Guilherme Castilho) e Jorge Recalde; Facundo Castro (Aylon), Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Floresta: Igor Campos; Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima e Davi Castro. Jô Almeida, Buba, Lucas Alisson e Marllon; Iury Tanque e Romarinho. Técnico: Felipe Surian.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FLORESTA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 27/01/23 (sábado)

Horário: 16h40 (Horário de Brasília)

Árbitro: Luciano Miranda

Árbitro Assistente 1: Cleberson do Nascimento Leite

Árbitro Assistente 2: Tiago Castro e Silva

Quarto Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro