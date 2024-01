Ferroviário x Floresta: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o Floresta neste sábado (20), em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024. O Tubarão da Barra receberá o Verdão da Vila às 18 horas, no estádio Presidente Vargas.

A eliminação na Pré-Copa do Nordeste, para o ASA nos pênaltis, tirou a confiança dos corais, que vem com força máxima para a disputa do campeonato estadual. Para isso, o time da Barra do Ceará encara o Floresta, que também chega na competição focado em fazer uma grande campanha.

A partida será transmitida pelo Canal da FCF, no Youtube.

O Ferroviário chega para o Campeonato Cearense de 2024 sonhando alto. A expectativa na Barra é de um time competitivo como em 2023, quando foi Campeão da Série D do Brasileirão de forma invicta e fez boas campanhas no Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Matheus Costa Técnico do Ferroviário “É virar a página e saber que tem outra competição disputadíssima e importante do Ferroviário. É um orgulho muito grande para nós estar disputando o Campeonato Cearense a partir de agora, e voltamos nossa atenção e toda a nossa força para iniciar muito bem essa competição”.

Já o Floresta volta a elite do futebol cearense após três anos na Segunda Divisão. Como vice-campeão da Série B, o Verdão da Vila quer repetir campanhas anteriores na elite, como o 4º lugar de 2018 em sua estreia, e 3º em 2019.

Felipe Surian Técnico do Floresta “O planejamento sempre foi e será chegar a semifinais da competição, sabemos que é dificil, poucos jogos na 1ª Fase, todo jogo é decisão, nosso objetivo é fazer a pontuação máxima para condição de semifinalista”.

Prováveis Escalações

Ferroviário

Floresta

Igor Campos, Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima e David Castro, Jô, Dudu, Athyrson e Marllon; Romarinho e Iury Tanque.

Ficha Técnica

Local: Presidente Vargas

Data: 20/01/2024

Horário: 18 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Yuri Rodrigues Cunha (MA)

Assistente 2: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)