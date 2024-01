Confira tabela do Campeonato Cearense 2024

O Campeonato Cearense de 2024 começa neste final de semana, com jogos da 1ª rodada distribuídos no sábado (20), domingo (21) e segunda-feira (22).

O Fortaleza, atual pentacampeão, abre o Estadual contra o Horizonte, no sábado (20), às 16h40, no Castelão. O Ceará estreia no dia seguinte, contra o Maracanã, no PV, às 17h30.

Veja tabela do Campeonato Cearense

1ª Rodada

Fortaleza X Horizonte - 20/01 - 16:40 -

Castelão

Ferroviário X Floresta - 20/01 - 18:00 -

Presidente Vargas

Iguatu X Atlético - 21/01 - 17:00 -

Morenão

Maracanã X Ceará - 21/01 - 17:30 -

Presidente Vargas

Caucaia X Barbalha - 22/01 - 20:00 -

Raimundão

2ª Rodada

Horizonte X Maracanã - 26/01 - 20:00 -

Domingão

Ceará X Floresta - 27/01 - 16:40 -

Presidente Vargas

Iguatu X Caucaia - 27/01 - 18:00 -

Morenão

Atlético X Ferroviário - 28/01 - 16:00 -

Raimundão

Barbalha X Fortaleza - 28/01 - 17:30 -

Romeirão

3ª Rodada

Caucaia X Ferroviário - 31/01 - 19:00 -

Raimundão

Fortaleza X Iguatu - 31/01 - 20:00 -

Castelão

Ceará X Atlético - 01/02 - 20:00

Presidente Vargas

Barbalha X Maracanã - 03/02 - 16:00 -

Romeirão

Floresta X Horizonte - 04/02 - 16:30 -

Presidente Vargas

4ª Rodada

Maracanã X Iguatu - 07/02 - 19:00 -

Domingão

Ferroviário X Fortaleza - 07/02 - 20:00 -

Presidente Vargas

Ceará X Caucaia - 08/02 - 20:00 -

Presidente Vargas

Floresta X Barbalha - 09/02 - 20:00 -

Presidente Vargas

Horizonte X Atlético - 10/02 - 16:00 -

Domingão

5ª Rodada

Caucaia X Horizonte - 17/02 - 16:40 -

Raimundão

Atlético X Barbalha - 17/02 - 16:50 -

Domingão

Ferroviário X Maracanã - 17/02 - 16:40 -

Presidente Vargas

Fortaleza X Ceará - 17/02 - 16:40 -

Castelão

Iguatu X Floresta - 17/02 - 16:40

Morenão



Grupos e Regulamento

Grupo A

Fortaleza

Caucaia

Atlético-CE

Floresta

Maracanã

Grupo B

Ceará

Ferroviário

Iguatu

Barbalha

Horizonte

Fórmula de disputa

Primeira fase: as dez equipes participantes serão divididas em dois grupos (A e B) e realizarão confrontos de um grupo contra o outro em apenas partidas de ida, portanto, cada equipe fará inicialmente cinco jogos. Ao término da fase, os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a semifinal (3ª fase).

As equipes que ficarem em 2º e 3º lugares de seus respectivos grupos avançam para as quartas de final (2ª fase). Já os 4º e 5º colocados formarão um grupo único para o quadrangular do rebaixamento.

Quartas de final (2ª fase): as equipes que ficaram em 2º e 3º lugares da fase anterior formarão dois grupos (C e D) onde se enfrentarão dentro do mesmo grupo em partidas de ida e volta.

Grupo C: 2ºA x 3ºA

Grupo D: 2ºB x 3ºB

Os clubes que somarem mais pontos ao término dos confrontos, estarão classificados para a 3ª fase.

Semifinal (3ª fase): as duas melhores equipes das quartas de final se juntam aos 1º colocados da primeira fase obedecendo ao seguinte cruzamento:

Grupo E: 1º colocado A x Vencedor do Grupo C

Grupo F: 1º colocado B x Vencedor do Grupo D

As partidas serão realizadas em ida e volta, e as equipes que somarem mais pontos ao fim dos seus confrontos, serão finalistas da competição.

Final (4ª fase): as equipes que avançarem da fase anterior decidem o título do Campeonato Cearense Série A 2024 em duelos de ida e volta.

Grupo G: Vencedor do Grupo E x Vencedor do Grupo F