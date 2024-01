Iguatu x Caucaia: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Iguatu e Caucaia se enfrentam neste sábado (27), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense de 2024. A bola rola no gramado do Estádio Morenão (Iguatu), às 18 horas (horário de Brasília).

Ambas as equipes iniciaram bem o estadual, com duas vitórias cada. O Iguatu é o líder do Grupo B, já o Caucaia ocupa a terceira posição do Grupo A, atrás de Fortaleza e Floresta, com a mesma pontuação.

O time do interior foi o único do seu grupo que fez estreia com vitória, 2 a 0 sobre o Atlético Cearense. Já a Raposa venceu o Barbalha por 2 a 1. Ambas as equipes atuaram em seus domínios.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do Youtube (Canal FCF TV).

Prováveis escalações

Iguatu: Geferson; André Mascena, Dentinho, Diego Viana, Esquerdinha, Guidio, Guto, Max Oliveira, Pedrinho, Tiaguinho, Uesles. Técnico: Washington Luiz.

Caucaia: Matheus Jesus; Alan, Clarindo da Silva, Diney, Correia, Rodrigo, Goiaba, Lucas Maranguape, Regineldo, Romário, Yan Costa. Técnico: Lamar Lima.

IGUATU X CAUCAIA | FICHA TÉCNICA

Competição: Segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense 2024

Local: Estádio Morenão (Iguatu)

Data: 27/01/2024 (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)