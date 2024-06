Fortaleza libera check-in para final do Nordestão; venda de ingressos inicia nesta segunda-feira

O Fortaleza liberou o check-in para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. O sócio-torcedor do Tricolor já pode confirmar presença para o duelo contra o CRB. Em busca do tricampeonato, o Leão do Pici enfrenta a equipe alagoana no dia 5 de junho, na Arena Castelão, a partir das 21h30. Com valores a partir de R$ 40,00 (a meia entrada), a venda de ingressos estará disponível a partir desta segunda-feira (3), para torcida tricolor.

Já o torcedor visitante, que deseja participar deste primeiro jogo das finais, deve adquirir seu ingresso através do site Leão Tickets. Para a torcida alagoana, os ingressos já estão a venda, podendo ser adquiridos com valores a partir de R$ 75,00.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

O torcedor poderá comprar ingressos a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira (3). É possível adquirir os bilhetes online, do site Leão Tickets, e nas lojas físicas (Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço, Loja Leão 100 ou Paixão Tricolor.)

Confira os valores:

- Inferior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Inferior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Superior Norte: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)*

- Superior Norte (sócio-acompanhante): R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)*

- Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

- Setor Especial: R$ 750 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Setor Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

- Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

*Venda de ingressos mediante disponibilidade do setor.

**Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.