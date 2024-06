Mancini avalia elenco e fala sobre reforços: 'mais importante ter jogadores comprometidos'

Após a vitória do Ceará, por 1 a 0, sob o Coritiba, o técnico do alvinegro, Vagner Mancini, comentou sobre as constantes mudanças em seus titulares e os possíveis reforços do alvinegro. Conforme o comandante do Vovô, é importante que todos estejam bem, pois, em algum momento, todos serão utilizados.

“É importante que todos estejam bem, pois, em algum momento da competição, todos serão usados. Tenho falado para eles que a escalação do time vai depender muito do momento, seja por estratégia ou por merecimento. Há algumas semanas era falado que o Ceará precisava de reforços. Hoje isso já não é falado, pois todo mundo está entregando o que pode. Sou muito mais da linha que é importante você ter jogadores comprometidos do que simplesmente buscar peças que venham com salário mais alto, que destoem daquele grupo que nós temos” Vagner Mancini Técnico do Ceará Sporting Club

Dentre os jogadores que adquiriram uma vaga nos 11 titulares do alvinegro está o atacante uruguaio Facundo Barceló. O camisa 31 do Ceará chegou no início da temporada e tem vivido, nessa Série B, seu melhor momento no clube cearense — sendo o artilheiro do alvinegro na competição com 4 gols marcados. Quando questionado, Mancini falou sobre a importância do período de adaptação que Barceló e os jogadores estrangeiros precisam ter para atuar no futebol brasileiro.

“Ele (Barceló) é um atleta que chegou e demorou um pouco a se adaptar ao futebol brasileiro. Quando falamos da chegada de um estrangeiro, ignoramos certas coisas que são muito importantes para nós. A família, o colégio dos filhos, alguns hábitos que até se sentirem confortáveis os atletas demoram um pouco. Hoje já vejo que todos eles estão mais maduros, a família está mais adaptada e dentro de campo eles estão respondendo”, apontou Mancini.

LESÕES E RETORNO

Além dos questionamentos por reforços, a equipe alvinegra tem tido que administrar algumas ausências por lesões em seus últimos jogos. Somando-se aos atletas que já estavam no departamento médico, o meio-campista Lourenço e o goleiro Richard sentiram desconforto e tiveram de ser substituídos durante o confronto contra o Coritiba. Na coletiva pós-jogo, Mancini também falou sobre a preparação física do elenco alvinegro e a situação dos dois atletas.

“Os atletas estão preparados, com um nível de força muito boa. Então mesmo quando perdemos alguns atletas que aparentam ter sido algo mais sério, nos conseguimos reduzir o retorno pela metade. O Richard sentiu um desconforto, acredito que nem seja uma lesão e o Lourenço tomou um pisão no calcanhar do atleta do Coritiba, o que gerou uma dor no momento do choque. Já o Matheus Felipe volta, nessa semana, aos treinamentos. Não sei se estará apto para jogar contra o Vila Nova, mas já vai retornar aos treinamentos”, afirmou Mancini.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.