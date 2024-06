Decisivo pelo Ceará, Barceló já fez mais da metade dos gols que marcou em 2023; veja números

Facundo Barceló vem dando alegrias ao torcedor do Ceará no ano de 2024. Além de ser o vice-artilheiro do Vovô na temporada, com seis gols, o atacante já passou da metade de vezes que balançou as redes em 2023.

No ano anterior, o Uruguaio vestia a camisa do Guaraní-PAR, onde em 40 jogos marcou em 11 oportunidades, além de contribuir com cinco assistências. Vestindo a camisa do time cearense, já foram seis gols em 21 jogos.

O recorte da atual temporada já iguala ou supera os anos de: 2022 (seis gols pelo O'Higgins-CHI), 2018 (cinco gols pelo San Martín San Juan-ARG), 2016 (seis gols pelo Juventud-URU), 2015 (um gol pelo El Tanque Sisley-URU) e 2013 (cinco gols pelo Liverpool Montevideo-URU).

Artilheiro do Vovô na Série B

Desses seis gols em 2024, quatro foram marcados na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tornando Barceló o maior goleador do Ceará no torneio. O zagueiro Ramon Menezes vem logo atrás, tendo balançado as redes duas vezes na competição.

No recorte de toda a competição, o uruguaio é o vice-artilheiro, atrás de Marcão, do Goiás, com cinco gols.

Melhor temporada da carreira

Legenda: Facundo Barceló pelo Emelec-EQU, onde marcou 14 gols Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Para alcançar o melhor ano da carreira, o atacante de 31 anos terá que superar a temporada de 2020, quando em 45 jogos marcou 18 gols. Os números correspondem a duas passagens (Atlas-MÉX, onde marcou quatro gols. E Emelec-EQU, onde marcou 14 gols).