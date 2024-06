Análise: Ceará vence em jogo seguro contra o Coxa e mostra força na luta pelo acesso

O Ceará fez um jogo seguro contra o Coritiba na noite desta sexta-feira (31), no Castelão, pela 8ª rodada. Foi o jogo em que o Vovô menos sofreu defensivamente e dominou o adversário do início ao fim do jogo. A equipe de Vágner Mancini fez um jogo maduro, ainda que não tenha sido brilhante. Na Série B, dificilmente uma equipe vai encantar, ser brilhante, mas precisa ser eficiente, vencer os jogos.

E o Vovô conseguiu, chegando aos 15 pontos em 8 rodadas, e ficará no G4 caso Avaí e América tropecem ao fim da rodada. Mas mesmo que o time saia do G4, o importante é vencer e estar na briga.

Já são 6 jogos de invencibilidade na Série B, com 4 vitórias e 2 empates, evidenciando o bom momento no Vovô na competição.

A vitória contra o Coritiba é daquelas que mostra a força do Vovô na luta pelo acesso. É um adversário direto e que pouco atacou o Ceará. Exceto por uma bola na trave aos 49, o Coxa pouco fez. O jogo só ficou perigoso até o final pelo placar mínimo.

O time do Ceará conseguiu se impôr com volume de jogo, trabalhar a bola, criar chances - mesmo que não muitas - e baixar as linhas quando preciso. Quando ficou mais defensivo, conseguiu armar bons contra-ataques, ainda que tenha desperdiçado.

Os destaques da partida foram Barceló, que mais uma vez mostrou presença de área, De Lucca, que se consolidou no meio-campo sendo seguro nos desarmes e ainda distribuindo bons lançamentos, Jonatan, jovem zagueiro que foi bem nas antecipações e Erick Pulga, sempre perigoso no mano a mano. Já o time como um todo, mostrou muita luta para conquista o resultado.

É uma vitória para dar confiança e isso é muito importante no futebol. Tanto para os jogadores, quanto para a torcida. Ela que voltou a cantar: "eu acredito" e "vamos subir Vovô", evidenciando o momento de comunhão com o grupo.

É manter esta maturidade e ir crescendo na Série B a cada rodada. É um campeonato de resistência e resiliência.