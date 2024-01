Caucaia x Barbalha: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Caucaia enfrenta o Barbalha nesta segunda-feira (22), em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024. A Raposa receberá o time do Cariri às 20 horas, no estádio Raimundão, em Caucaia.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Canal da FCF, no Youtube.

Palpites

Como chegam os times

A Raposa Metropolitana chega para o estadual com o elenco renovado e será comandada pelo treinador Lamar Lima, que está no cargo desde a última Série D.

"Renovamos 80% do elenco que esteve em 2023. São jogadores qualificados, que foram campeões nos estados que jogaram, então isso faz com que a gente fique muito confiante para fazer uma grande temporada", declarou o treinador.

Já o Barbalha, teve dificuldade para permanencer na elite, só reagindo no quadrangular do rebaixamento. Assim, o objetivo é se manter na elite sem precisar disputar o torneio paralelo. Comandado pelo técnico Marcio Alan, ex-jogador do Ceará, A Raposa dos Verdes Canaviais espera surpreender.

“O cearense do ano passado foi difícil, mas o barbalha se manteve na Série A e nesse ano o clube quer fazer diferente. Esse ano as nossas pretensões são conseguir a vaga na Série D e pra Copa do Brasil. Algo maior que o último ano e que surpreenda todos que esperam menos do nosso clube”, disse técnico Márcio Allan.

Prováveis Escalações

Caucaia

Matheus Jesus; Ceará, Diney, Regineldo e Lucas Neres; Lucas Maranguape, Lucas Simon e Rodrigo Correia (Sidney); Júnior Goiaba, Romário e Vanderlan. Técnico: Lamar Lima

Barbalha

Fabrício, Zé Preto, Renan, Ricardo, Henrique Marinho, Anderson Cachorrão, Lê, Romarinho, Alan Victor, Matheus Jamaica, França. Técnico: Márcio Allan.



Ficha Técnica

Local: Raimundão, em Maranguape (CE)

Data: 22/01/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Alexandre de Sousa Peixoto

Árbitro Assistente 1: Wesley Rodrigues Miguel (CBF)

Árbitro Assistente 2: Franco Weber Gomes Albuquerque