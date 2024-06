Com virose, Vinicius Jr chegou a ser dúvida mas será titular na final da Champions League

O atacante brasileiro Vinicius Junior, estará entre os titulares do Real Madrid na final da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado (1º). O fato curioso é que, segundo o portal espanhol Relevo, o camisa 7 merengue não estava em seu melhor estado de saúde e chegou a ser dúvida para o jogo. Conforme o portal espanhol, na última quinta e sexta-feira Vini teria tido febre, o que preocupou a equipe espanhola.

Contudo, de acordo com a jornalista Tati Mantovani, o brasileiro não chegou a ter febre, mas sim uma virose. Para melhorar a tempo, o jogador brasileiro fez tudo o que podia e os medicamentos que tomou tiveram efeito. Com isso, na manhã da final, ele acordou melhor e sem qualquer problema de saúde, o possibilitando entrar em campo na decisão.

Apesar desse contratempo, Vinicius entrará em campo na final com o objetivo de conquistar sua segunda Liga dos Campeões com, apenas, 23 anos — o que o tornaria o segundo atleta mais jovem a chegar nessa marca, atrás apenas do seu companheiro de time e seleção Rodrygo. Além da taça, o ponta brasileiro está ciente de que uma brilhante atuação contra o Borussia Dortmund catapultaria suas chances para a conquista do próximo Ballon d'Or.

Além das conquistas coletivas, caso marque gol na final, Vinicius tornaria a temporada 2023/24 na sua mais goleadora. O atacante, que até o momento, marcou 23 gols, ultrapassaria a temporada 2022/23, na qual marcou 23 gols, e a temporada 2021/22, onde marcou 22 gols.