Fluminense x Unión Española pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), pela 5ª rodada do Grupo F da Sul-Americana. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Flu é o vice-líder do Grupo F com 7 pontos. A equipe vem de derrota fora para o San José, da Bolívia. Na Série A, é o 5º colocado com 13. A

Já o time chileno, só tem 2 pontos e joga suas últimas chances na competição.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney+



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Everaldo e Canobbio.

Unión Española

Torgnascioli; Brayan Véjar, Valentín Vidal, Huincales e Felipe Espinoza; Bruno Ignacio, Matías Marín, Ariel Uribe e Cris Montes; Pablo Aránguiz e Matías Suárez.