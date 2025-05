Cearense de 15 anos disputa campeonato europeu de jiu-jítsu em Roma

Com apenas 15 anos, o cearense Kelvin Freitas já acumula um currículo de destaque no jiu-jítsu. Natural do distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, ele desembarcou nesta quarta-feira (14) em Roma, na Itália, onde irá representar o Brasil no European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025, que acontece nos dias 17 e 18 de maio.

Kelvin vai competir na categoria infanto juvenil – faixa verde, acima de 79 kg. Atual campeão brasileiro pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ) e vice-campeão sul-americano pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), o jovem atleta vê a participação no torneio europeu como mais um passo importante em sua trajetória. “Estou aqui para realizar mais um sonho. Cada treino, cada dor, cada renúncia me trouxeram até aqui. Não é só uma luta no tatame, é a luta de uma jornada inteira, marcada por disciplina, fé e superação”, declara.

Com mais de 153 competições no currículo e mais de 200 medalhas conquistadas, Kelvin é bicampeão do ranking cearense de jiu-jítsu e já venceu torneios como Fortaleza Springs, Open Fortaleza, AJP Tour, BCJ Tour e Norte-Nordeste CBJJE, entre outros.

O atleta treina no projeto ABC Pecém, sob orientação dos professores Paulo Rocha e Valéria Araújo, e tem se consolidado como uma das grandes promessas da nova geração do jiu-jítsu nordestino.