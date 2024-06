Borussia Dortmund x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (1), pela grande final da Liga dos Campeões 2023/24. A bola rola no gramado de Wembley, na Inglaterra, às 16 horas (horário de Brasília).

A equipe alemã vai em busca do seu segundo título no torneio. A última conquista aconteceu há 27 anos, em 1997. Já o Real Madrid espera levantar sua 15ª taça e dar continuidade a supremacia na Europa.

Até chegar na final, o Dortmund terminou como líder do Grupo F e superou as equipes do PSV, Atlético de Madrid e PSG. O Real Madrid também liderou o seu grupo (Grupo C), e no mata-mata eliminou o RB Leipzig, Manchester City e Bayern de Munique.

Especialista em finais

Se existe algo em que o Real Madrid é bom são as grandes noites europeias e, sobretudo, as finais.

A última derrota da equipe no principal torneio europeu foi em 1981, contra o Liverpool, em Paris. Depois, foram foram oito decisões e oito vitórias (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022).

Legenda: O Real Madrid está final da Liga dos Campeões ao vencer o Bayern Foto: Divulgação / @realmadrid

Mas apesar do peso da história, o Real Madrid prefere não ter a pressão de se sentir favorito.

"Temos pela frente uma equipe que eliminou grandes como Atlético [de Madrid] e PSG. Vamos sofrer e lutar como em todas as finais", afirmou o técnico Carlo Ancelotti, campeão europeu duas vezes como jogador e quatro como treinador.

De volta 11 anos depois

Para o Borussia Dortmund, estar na final da Champions é algo muito mais extraordinário, já que será a terceira vez na história do clube.

O único título veio em 1997, diante da Juventus. Mas em 2013, justamente em Wembley, o time foi derrotado pelo Bayern de Munique.

Legenda: O Dortmund venceu o PSG fora e garantiu vaga na final da Liga dos Campeões Foto: Divulgação / @BVB

"Nosso objetivo é ganhar esta Liga dos Campeões. Para isso, temos que vencer os melhores e vamos enfrentar o clube que é o campeão absoluto da história do futebol, especialmente nesta competição", ressaltou o técnico Edin Terzic, que aos 41 anos comanda o clube do qual é torcedor desde menino.

A classificação do Dortmund à final tem o paradoxo de ter sido alcançada após a saída de astros como Erling Haaland, atualmente no Manchester City, e Jude Bellingham, que agora defende justamente o Real Madrid.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Max, TNT e SBT.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Matts Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Emre Can, Marcel Sabitzer e Julian Brandt; Jadon Sancho, Karim Adeyemi e Niklas Füllkrug. Técnico: Edin Terzić.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Valverde e Toni Kroos; Jude Bellingham, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA | BORUSSIA DORTMUND X REAL MADRID

Partida: Final da Liga dos Campeões

Local: Wembley Stadium, em Londres (Inglaterra).

Data: sábado (1).

Horário: 16h00 (horário de Brasília).