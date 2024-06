Meia do Iguatu faz golaço olímpico na Série D; veja vídeo

Gol olímpico na Série D? O Iguatu tem! Diego Viana marcou um golaço no duelo contra o Maracanã, válido pelo da Série D, nesta sexta-feira. Aos 35 minutos do segundo temop, o jogador cobrou um escanteio e mandou direto para o gol, abrindo o placar da partida no Estádio Morenão.

VEJA VÍDEO:

Davi Torres marcou o segundo gol aos 49 minutos, confirmando a vitória do Azulão. Com o resultado, a equipe segue na segunda colocação do Grupo A3 da disputa nacional e mantém sequência de três jogos sem derrotas. O próximo adversário será o Treze-PB, na terça (2).