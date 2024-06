Marcelo Cabo projeta duelo do Floresta contra o Caxias-RS na Série C: 'jogo de seis pontos'

Após uma semana de preparação, o Floresta volta a campo para enfrentar o Caxias. As equipes se enfrentam em duelo direto na briga para escapar da zona de rebaixamento da Série C. Técnico do Verdão da Vila, Marcelo Cabo ressalta a importância do jogo contra o time gaúcho.

"Será um confronto muito importante, são duas equipes que estão na parte debaixo da tabela e reputo como um jogo de seis pontos. Um adversário direto pelo nosso objetivo momentâneo, então a gente joga em casa, a gente precisa ser forte e contundente em casa para podermos buscar essa vitória que é muito importante para sairmos desse momento da zona de rebaixamento", avalia o treinador.

Floresta e Caxias-RS se enfrentam neste domingo (30), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. As equipes estão em 18º e 19º lugares na tabela, respectivamente. A partida é válida pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro.