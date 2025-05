Ex-Fortaleza, Thiago Galhardo marca dois gols em vitória do Santa Cruz na Série D; veja

O atacante Thiago Galhardo marcou os dois gols da vitória do Santa Cruz sobre o América-RN na noite da última sexta-feira (9), em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão 2025, a quarta divisão nacional.

O experiente jogador, que pertencia ao Fortaleza e agora defende a equipe pernambucana, brilhou na partida disputada no estádio Arruda, casa do Santa Cruz em Recife (PE). O jogo terminou com a vitória coral pelo placar de 2 a 1.

Santa Cruz e América-RN estão no Grupo A3 da Série D do Brasileirão, mesmo grupo de dois representantes cearenses: Ferroviário e Horizonte. O Ferrão está momentaneamente na terceira colocação, com seis pontos em três rodadas.

Já o Horizonte está na oitava colocação do Grupo A3, somando apenas um ponto em três partidas disputadas. O Horizonte joga neste sábado (10), contra o Treze, no Domingão. O Ferroviário joga no domingo (11), contra o Sousa, fora de casa.