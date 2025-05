Horizonte x Treze no Brasileirão Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste sábado (10), às 16h30, o Estádio Domingão será palco do confronto entre Horizonte e Treze, válido pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O Galo do Tabuleiro busca sua primeira vitória na competição, enquanto o Galo paraibano vêm embalado após conquistar sua primeira vitória no último jogo.

O Horizonte vive um momento delicado, ocupando a lanterna do Grupo 3 com apenas um ponto conquistado em três jogos, incluindo duas derrotas, a última delas contra o Ferroviário por 1 a 0. Já o Treze vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Sousa, mesmo jogando com um jogador a menos durante boa parte do confronto, e ocupa a 6ª colocação do grupo, a apenas um ponto do G-4.

Palpites

Prováveis escalações

Horizonte

John Wilquer; Dieguinho, Waldson, Igor Ribeiro e Raphinha; Gabriel Cardoso, César Sampaio e Claudivan; Janeudo, Charles e Leozinho. Técnico: Adriano Albino.

Treze

Igor Rayan; Guilherme Lucena, Carlos Henrique, Diego Ivo e Arthurzinho; Juninho, Rodrigo Gaia e Dione; Lucas Venuto, Cesinha e Schutz. Técnico: Felipe Surian.