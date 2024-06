A torcida do Ceará fez um mosaico alusivo aos 110 anos do Ceará, que serão completados neste domingo (2). Além do mosaico, o torcedor do Vozão cantou parabéns às 19h14, ou seja, aos 14 minutos de jogo, número que remete ao ano de fundação do clube: 1914.

Veja fotos:

Legenda: Torcida do Ceará faz mosaico de aniversário dos 110 anos do clube Foto: KID JUNIOR / SVM

Legenda: A torcida do Ceará fez muita festa em jogo próximo ao aniversário do 110 anos do clube Foto: KID JUNIOR / SVM

Veja vídeo: