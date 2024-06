Ferroviário x Londrina: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Londrina no Presidente Vargas, em jogo pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe coral vem empolgada por conquistar sua 1ª vitória na Série C batendo o Floresta por 2 a 1 no PV. Com 4 pontos, o Ferrão deixou o Z4 e está na 15ª colocação.

O Londrina é o 9ª com 9 pontos, mesma pontuação do 8º colocado que dá vaga na 2ª Fase. O time alvianil vem de boa sequência com o técnico Claudinei Oliveira.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Zapping e Verdinha.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário:

Douglas Dias; Wesley, Alisson, William Rocha, Renan Luis; Vinícius Paulista, Lincoln, Romarinho; Marcelinho, Vinícius Alves, Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Londrina:

Arthur, Thiago Ennes, Maurício, João Maistro, Rayan Ribeiro, Tauã, Kadi, Pablo, Daniel Amorim, Henrique, Iago Teles. Técnico: Brasil Claudinei Oliveira

FERROVIÁRIO X LONDRINA | FICHA TÉCNICA

Competição: 7ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 1/06/2024

Horário: 19h30 (de Brasília)