Iguatu x Atlético: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Iguatu enfrenta o Atlético neste domingo (21), em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024. O Azulão receberá a Àguia às 17 horas, no estádio Morenão, em Iguatu.

O Azulão mostrou força nas eliminatórias da Copa do Nordeste, ao fazer bons jogos contra o CSA (1 a 1 e se classificou nos pênaltis) e contra o ABC (outro 1x1 mas eliminado nas penalidades máximas), chegando assim, animado para a estreia.

A meta do Iguatu é repetir o feito de anos anteriores, ao chegar na semifinal do Campeonato Cearense. O trunfo é a manutenção do técnico Washington Luiz.

Já o Atlético, com um time jovem e um treinador português no comando, espera surpreender e permanecer na elite.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Canal da FCF, no Youtube.

Palpites

Prováveis Escalações

Iguatu

Geferson, André Mascena, Uesles, Max Oliveira, Fernando Ceará; Guidio, Diego Viana, Pedrinho, Tiaguinho, Esquerdinha e Otacílio Marcos. Técnico: Washington Luiz

Atlético

Marcão, Yan, Mateus villa, Diogo, Rosivaldo, Weverton, Matoso, Kami, Ari, Yuri e Brendo. Técnico: João Moura

Ficha Técnica

Local: Morenão, em Iguatu (CE)

Data: 21/01/2024

Horário: 17 horas

Árbitro: Francisco Luan Adriao da Silva (CBF)

Árbitro Assistente 1: Anderson da Silva Rodrigues (CBF)

Árbitro Assistente 2: Eleuterio Felipe Marques Junior (CBF)