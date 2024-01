Ceará mostra evolução em vitória contra o Floresta; veja destaques e ajustes

O Ceará conquistou a 1ª vitória da temporada de 2024 neste sábado (27). Após iniciar o Campeonato Cearense com empate contra o Maracanã, venceu o Floresta por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas (PV), e mostrou evolução, principalmente no ataque, onde foi mais perigoso.

É fato: há muita margem para evoluir. No entanto, coletivamente, o time de Vagner Mancini se comportou melhor. Com chegadas pelos lados e concentrando as jogadas em Erick Pulga pela esquerda, o Vovô teve volume e produziu melhores chances - se comparado com a estreia.

O gol aos 27 minutos do 1º tempo é fruto de uma das características do novo reforço Raí Ramos: arremate de longa distância. Apesar do placar mínimo, o time teve bola na trave de Guilherme Castilho, chuta rasante de Raí, além de um lance incrível desperdiçado por Jorge Recalde.

A presença de Aylon no ataque também traz mais movimentação ao setor, que foi municiado pelos lados. Assim, foi possível perceber uma equipe mais consciente com a bola, tentando achar espaços e sendo vertical pelos extremos. O contraponto é a falta de força de marcação pelo meio.

Destaques da vitória do Ceará

Raí Ramos : teve papel decisivo no ataque, marcando gol e municiando o setor ofensivo pela direita.

: teve papel decisivo no ataque, marcando gol e municiando o setor ofensivo pela direita. Erick Pulga : concentrando as jogadas ofensivas, buscou o drible, 1x1 e também a finalização. Em mais de um momento, serviu os companheiros para o arremate na área.

: concentrando as jogadas ofensivas, buscou o drible, 1x1 e também a finalização. Em mais de um momento, serviu os companheiros para o arremate na área. Aylon: trouxe mais associações na parte criativa. Como referência, levou perigo em uma cabeçada, após cobrança de escanteio, que terminou desviada pela marcação do Floresta.

Legenda: O Ceará abriu o placar contra o Floresta com bela finalização de Raí Ramos, em chute da intermediária Foto: Kid Júnior / SVM

Ajustes

Na defesa, o lado esquerdo formado por Matheus Bahia e David Ricardo foi alvo das investidas do Floresta. No início da partida, o time demorou a encaixar na transição defensiva e ficou exposto.

Na volta do intervalo, até os 15 minutos do 2º tempo, a equipe também sofreu e precisou de tempo até retomar o ritmo da partida. Seja pela parte física ou uma desconcentração, o Ceará oscilou.

O cenário poderia ser sanado com mais eficiência no ataque, com o aumento do placar. No fim, o Vovô foi melhor no jogo e seguiu o processo de dar entrosamento para um time titular definido por Mancini. As exceções foram Matheus Felipe, no DM, e Saulo, que perdeu a vaga para Aylon.