Tabela detalhada da Copa do Nordeste é divulgada; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

A CBF divulgou nesta quinta-feira (25), a tabela detalhada da Primeira Fase da Copa do Nordeste. Assim, Ceará e Fortaleza conheceram duas datas de estreia e o dia do Clássico-Rei, que será na 6ª rodada, no dia 20 ou 21 de março.

O Leão estreia primeiro, no dia 3 de fevereiro, contra o América/RN, no Castelão, às 16 horas.

O Vovô joga no dia seguinte, fora de casa, contra o Juazeirense, às 19 horas, no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

Vale lembrar que a CBF só divulgou horários e locais até a 3ª rodada

Regulamento

Ao todo, são 16 clubes distribuídos em dois grupos compostos por oito equipes, que duelarão em turno único. Nas 2ª e 3ª fases, os confrontos serão em partida única, sendo considerado classificado o clube vencedor.

A final será disputada em jogos de ida e volta com o clube de melhor campanha decidindo diante de sua torcida.

Veja jogos de Ceará e Fortaleza

1ª rodada

03/02 - 16h - Fortaleza x América RN - Arena Castelão

04/02 -19h - Juazeirense-BA x Ceará - Adauto Morais

2ª rodada

11/02 - 16h - CRB x Fortaleza - Rei Pelé

11/02 - 16h - Ceará x Altos-PI - Arena Castelão

3ª rodada

14/02 - 19h - Fortaleza x River-PI - Arena Castelão

14/02 - 21h30 - Náutico x Ceará - Aflitos

4ª rodada

21/02 ou 28/02 - Ceará x ABC

21/02 ou 28/02 - Sport x Fortaleza

5ª rodada

06/03 ou 13/03 - Ceará x Bahia

06/03 ou 13/03 - Botafogo-PB x Fortaleza

6ª rodada

20/03 ou 21/03 - Fortaleza x Ceará



7ª rodada

23/03 ou 24/03 - Treze-PB x Ceará

23/03 ou 24/03 - Fortaleza x Vitória-BA

8ª rodada

27/03 - Ceará x Itabaiana

27/03 - Maranhão x Fortaleza