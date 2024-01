Confira a análise dos adversários de Ceará e Fortaleza na 1ª Fase da Copa do Nordeste

Ceará e Fortaleza conheceram seus adversários na 1ª Fase da Copa do Nordeste após o sorteio dos grupos. O Vovô ficou no Grupo A e o Leão no B, tendo adversários de pesos diferentes.

Como pelo regulamento os times de um grupo enfrentam o outro (A x B), o caminho do Ceará ficou mais acessível do que o do Leão na 1ª Fase.

Confira os grupos

Grupo A: Ceará, Sport, CRB, Vitória, Botafogo-PB, América-RN, River/PI, Maranhão

Grupo B: Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Juazeirense/BA, Altos, Treze/PB, Itabaiana/SE

*Os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de finais.

Tudo pronto para a Fase de Grupos da Copa do Nordeste 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣! Vem, dia 4 de fevereiro! THE LAMPIONSSSSSSS! 😍⚽🏆



A COPA REGIONAL MAIS DISPUTADA DO PLANETA! pic.twitter.com/mIZyHmuaY5 — Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) January 18, 2024

Análise dos adversários do Vozão

Como integrante do Grupo A, o Vovô terá 3 clássicos: Fortaleza, Bahia e Náutico. Portanto, 2 times de Série A, os dois Tricolores, e um da Série C, o Timbu.

Os outros 5 adversários são bem acessíveis, com o ABC da Série C, e 4 times da Série D.

Assim, o Vovô não deve ter problemas para se classificar. Além do Ceará, Sport, CRB e Vitória surgem como favoritos para ficar com as 4 vagas do Grupo A.

Análise dos adversários do Leão

Como integrante do Grupo B, o Fortaleza fará 3 clássicos: Ceará, Sport e Vitória. Portanto, um time de Série A (Vitória) e dois de Série B (Ceará e Sport).

Mas os adversários de nível intermediário que o Fortaleza terá, são mais fortes do que os do Ceará: o CRB é da Série B e o Botafogo/PB da Série C, restando apenas 3 realmente fracos (América-RN, que está na Série D, River/PI, Maranhão, da Série D).

Assim, o Leão deve ter pelo menos 4 dos 8 jogos difíceis, mas que deve avançar com tranquilidade para as quartas de finais.

O Leão deve disputar ponto a ponto a liderança com o Bahia, com Náutico e ABC correndo por fora e disputando as duas vagas restantes com os outros 4 times do grupo.

Nas quartas de finais, Leão teria caminho acessível

Como quartas de finais serão dentro do próprio grupo, o caminho, em tese, é mais acessível para o Fortaleza. Isso porque, se a lógica prevalecer, com o Leão e o Bahia ficando nas primeiras colocações, o adversário do Fortaleza nas quartas sairia de Náutico, ABC, Juazeirense/BA, Altos, Treze/PB e Itabaiana/SE. Ou seja, nenhum deles está nem na Série B do Brasileiro.

No caso do Ceará, há um risco real de enfrentar um time forte de Série A ou B, já que Vitória, Sport e CRB estão no seu grupo. Os 4 devem se classificar e a ordem de classificação (1º x 4º), (2º x 3º) definirá a ordem dos confrontos. Apenas uma zebra tiraria um deles ainda na 1ª Fase, já que Botafogo-PB, América-RN, River/PI e Maranhão não devem ter forças para ficar entre os 4.

Assim, pelo regulamento, Ceará e Fortaleza só poderiam se enfrentar em uma eventual semifinal. Em 2023 foi assim e o Alvinegro venceu, por 3 a 2 no Castelão.