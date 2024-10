Chile x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (10), contra o Chile, às 21h, no estádio Nacional de Santiago, no Chile, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Globoplay e Tempo Real do Diário do Nordeste

PALPITES

Como chegam as equipes

Na tabela, o Brasil é o 5º colocado com apenas 10 pontos, e vem de derrota para o Paraguai por 1 a 0 em Assunção no último jogo das Eliminatórias. Antes, no 1º jogo da rodada dupla, venceu o Equador em Curitiba por 1 a 0.

Ao somar apenas 3 pontos em 2 jogos, a Seleção Brasileira está em situação incômoda na tabela. A equipe está apenas 1 ponto na frente da Bolivia, 8º colocada e posição sem vaga na Copa do Mundo.

Ou seja, uma derrota pode colocar o Brasil fora do grupo de classificação para a Copa. Em contrapartida, uma vitória pode deixar o Brasil em 4º e abrindo boa vantagem para os adversários abaixo.

O Chile faz uma campanha decepcionante, em 9º com apenas 5 pontos. A equipe está distante até da posição de repescagem da Copa - ocupada pelo Paraguai, em 7º com 9 pontos. Com sorte, a Albiroja pode diminuir a diferença, mas caso perca, ficará ainda mais para trás se adversários diretos vencerem.

A equipe chilena é treinada pelo argentino Ricardo Gareca e tem o zagueiro Kuscevic, do Fortaleza, no time titular.

Seleção desfalcada

Como tem acontecido na 'Era Dorival' a Seleção tem convivido com cortes antes dos jogos. Foram 5 jogadores cortados para esta Data-Fifa: o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Júnior. Para lugares, foram chamados Weverton, Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira.

Legenda: Atacante do Botafogo, Igor Jesus é uma das novidades no time titular do Brasil Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com tantos desfalques, Dorival precisou testar uma formação praticamente nova. Assim, Abner, Raphinha e Igor Jesus devem ser as novidades no time titular.

Dorival avalia

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior, confirmou que já definiu o Brasil para o confronto, com o trio como titular:

"Já foi definido o time. Os treinos nos mostraram coisas boas. Todo mundo muito concentrado para que possamos fazer dois jogos dentro de um nível diferente principalmente do primeiro tempo da última partida. Esse é um objetivo que todos nós temos para que possamos reverter esse quadro momentâneo", disse o treinador.

Legenda: Dorival Junior avaliou o momento da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Sobre a situação da Seleção Brasileira na tabela, Dorival deu seu ponto de vista.

"Temos que fazer nossa parte e não nos importar com o resultado dos outros. Prefiro olhar com otimismo: de repente possamos ganhar mais uma posição ao final da rodada. De repente, ao final da segunda, possamos estar mais perto dos líderes. Prefiro olhar com otimismo. Confio no trabalho, no desenvolvimento e nesses meninos que aí estão", disse Dorival.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHILE

Cortés, Kuscevic, Maripán, Zaldivia; Morales, Loyola, Echeverría; Dávila, Osorio, Cepeda e Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

BRASIL

Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.



FICHA TÉCNICA

Chile x Brasil

Data e hora: 10/10, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Santiago, no Chile