Ceará e Fortaleza definem metas em competições para 2025; veja objetivos

O futebol cearense volta a possuir dois times na Série A do Brasileiro em 2025, com a permanência do Fortaleza e o acesso do Ceará. Assim, a próxima temporada promete acirrar a rivalidade, mas também apresentar uma maior ascensão dos clubes alencarinos, com metas esportivas traçadas para o novo ano.

A performance é importante no planejamento estratégico, pois tem um impacto histórico, mas também orçamentário, com uma projeção mínima de receita para o novo ano. Em 2024, por exemplo, o Vovô venceu o Estadual, e o Leão ganhou o Nordestão.

O calendário é distinto apenas pela presença do time tricolor na Libertadores, ficando com cinco competições. Retornando à 1ª divisão, a equipe alvinegra tem quatro torneios e uma expectativa financeira diferente, inclusive em termos de folha salarial.

O Diário do Nordeste lista os objetivos, mínimos, traçados por cada clube. Importante ressaltar que todos os times sonham em chegar o mais longe possível em cada uma dos torneios, mas traçar uma meta é compreender que a equipe deve, pelo menos, atingir aquela posição para então sonhar com algo a mais posteriormente.

Confira as metas de Ceará e Fortaleza para 2025:

Objetivos do Ceará

Campeonato Cearense : conquistar o título.

: conquistar o título. Copa do Nordeste : avançar, no mínimo, às semifinais.

: avançar, no mínimo, às semifinais. Copa do Brasil : avançar, no mínimo, às oitavas de final.

: avançar, no mínimo, às oitavas de final. Série A: garantir a permanência.

Objetivos do Fortaleza