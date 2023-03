Cerro Porteño x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza encara o Cerro Porteño no segundo e decisivo jogo da Fase 3 da Copa Libertadores. O duelo desta quinta-feira (16) será às 19h (de Brasília) no Estádio La Nueva Olla, em Assunção. A equipe tricolor vai em busca de reverter o resultado da primeira partida, quando foi derrotado por 1 a 0 na Arena Castelão. O Sistema Verdes Mares realiza cobertura especial direto do Paraguai.

Como chega o Fortaleza?

O Tricolor do Pici precisa da vitória para avançar para a Fase de Grupos do torneio continental. O time está numa sequência de três jogos sem vencer. Além da derrota para o Cerro no primeiro jogo, a equipe empatou com o Ferroviário no Campeonato Cearense e foi derrotada pelo Ceará na Copa do Nordeste.

Para o duelo no Paraguai, Vojvoda terá dois reforços: o zagueiro Ceballos e o lateral Bruno Pacheco. No entanto, uma dúvida é Thiago Galhardo, que não participou das atividades antes do jogo desta quinta-feira. A equipe tem cinco jogadores no departamento médico: Dudu, Lucas Esteves, Moisés, Pedro Rocha e Tinga.

Como chega o Cerro Porteño?

O Cerro Porteño conquistou o 1 a 0 diante do Tricolor no Castelão. Em casa, apoiado pela torcida, deve ir com força máxima para o segundo duelo já que o técnico Facundo Sava poupou os titulares no jogo contra o Sportivo Luqueño, pelo Campeonato Paraguaio.

No torneio nacional, a equipe foi a que mais empatou e, antes de vencer o Fortaleza na Liberta, vinha numa sequência de três jogos sem vitórias. A equipe adversária abriu o placar, mas viu o jovem Alexis Fariña sair do banco para participar de dois gols na busca pelo empate. Diante do Tricolor, o time não terá Rivas, expulso após falta em Benevenuto no primeiro encontro entre os times.

ONDE ASSISTIR

O streaming Paramount+ transmite o jogo. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste também acompanham a partida.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Pedro Álvarez, Gabriel Báez; Claudio Aquino, Ángel Cardozo Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo; Diego Churín y Robert Morales. Técnico: Facundo Sava.

Fortaleza: Fernando Miguel, Brítez, Benevenuto, Titi; Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Bruno Pacheco; Romarinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA:

Cerro Porteño x Fortaleza

Data e hora: 16/03, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)