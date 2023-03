Fortaleza x Cerro Porteño: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a entrar em campo pela Copa Libertadores da América hoje, contra o Cerro Porteño. O primeiro dos dois jogos que definem vaga na fase de grupos da competição acontece nesta quinta-feira (9) na Arena Castelão, às 19h. A decisão acontece em Assunção, no Paraguai, na próxima quinta-feira (16).

O Tricolor do Pici chega para o confronto após derrotar o Deportivo Maldonado na 2ª fase da competição. O time empatou fora de casa e venceu por 4x0 a equipe uruguaia diante de um Castelão lotado. Já o Cerro passou pelo Curicó Unido com duas vitórias por 1x0.

Para o novo duelo, Juan Pablo Vojvoda conta com os retornos de Yago Pikachu e Emanuel Brítez para a equipe, ambos foram desfalques por suspensão contra o Maldonado. As dúvidas ficam nas laterais, Lucas Esteves e Dudu se recuperam de lesões musculares no Departamento Médico.

A expectativa é de que o Castelão receba cerca de 45 mil torcedores para o duelo.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão exclusiva com imagens pelo serviço de streaming Paramount+. A Rádio Verdes Mares também transmite o jogo.

Momento | Acompanhe o pré-jogo

O Fortaleza chega para o confronto após sofrer derrota contra o Ceará, por 2x0, no último domingo. Na ocasião, Vojvoda optou em colocar à campo um time mesclado, poupando nomes que devem estar em campo nesta quinta contra o Cerro. Após o clássico, o elenco teve cerce de três dias de treinos até finalizar a preparação visando o time paraguaio.

Até aqui, o time entrou em campo em 14 oportunidades.O Tricolor soma 10 vitórias, um empate e três derrotas na temporada de 2023. Como mandante, o Leão ainda segue invicto na temporada.

Os desfalques certos para o jogo seguem sendo Pedro Rocha e Moisés, ambos se recuperam de processos cirúrgicos. Lucas Esteves e Dudu são dúvidas.

Do outro lado, o Cerro Porteño ainda está invicto no ano. A equipe de Facundo Sava também enfrentou um clássico no último fim de semana, contra o Olimpia, e empatou em 2x2. Em oito jogos na temporada, o Cerro soma quatro vitórias e quatro empates.

A única dúvida do treinador para a partida era o goleiro brasileiro Jean, ex São Paulo. O arqueiro se recuperava de uma lesão lombar, mas deve voltar à equipe titular no duelo contra o Fortaleza.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Pikachu; Romarinho e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cerro Porteño: Jean, Alberto Espinola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas; Claudio Aquino, Angel Cardozo Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo; Diego Churín e Robert Morales. Técnico: Facundo Sava.

Ficha Técnica | Fortaleza x Cerro Porteño

Onde: Arena Castelão

Horário: 19h

Quando: 09/03/2023

Transmissão: Paramount+, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste.