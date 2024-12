Colo Colo frustra planos do Fortaleza e fecha com meia Aquino

O Fortaleza perdeu a disputa pelo meia argentino Claudio Aquino, de 33 anos para o Colo Colo, do Chile. O clube enviou uma proposta ao ex-jogador do Vélez Sarsfield, de acordo com o jornalista Germán García Grova, da TyC Sports, mas ele acabou aceitando a proposta do Cacique.



Ainda de acordo com o jornalista argentino, o Fortaleza tinha a concorrência de outras três equipes pela contratação de Claudio Aquino: Grêmio, São Paulo e Colo-Colo, que também enviaram propostas para o meia argentino, livre no mercado.

¡𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐧𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐜𝐢𝐪𝐮𝐞! ⚪⚫



Llegamos a un acuerdo con el volante argentino para que se convierta en nuevo jugador de Colo-Colo. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel.



¡Bienvenido al Eterno Campeón! 🤟🏼 pic.twitter.com/h8tvKDpeDb — Colo-Colo (@ColoColo) December 30, 2024

Quem é o jogador?

Claudio Ezequiel Aquino tem 33 anos e disputou a temporada 2024 pelo Vélez Sarsfield, quando foi campeão do Campeonato Argentino. Em 2024, foram 51 jogos, 12 gols e dez assistências. Ele acumula uma longa passagem pelo Cerro Porteño, por quatro anos.