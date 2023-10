Fortaleza x LDU: veja horário, escalações e onde assistir ao vivo a final da Sul-Americana

O Fortaleza entra em campo neste sábado (28) para o jogo mais importante da história do clube: a final da Copa Sul-Americana de 2023. O Tricolor vai disputar o título inédito com a LDU-Quito, no Estádio Domingo Burgueño, em Punta Del Este, no Uruguai. O Leão do Pici terá o apoio da torcida tricolor, que deve lotar a praça esportiva.

A partida será transmitida pela ESPN, Star+, Verdinha e no tempo real do Diário do Nordeste

Caminho até a final

O Fortaleza entrou direto na Fase de Grupos da Sula após ser eliminado da Libertadores. A equipe avançou de fase na liderança do Grupo H com 15 pontos, cinco vitórias, uma derrota e nenhum empate. Depois, a equipe comandada por Vojvoda eliminou o Libertad (oitavas), o América (quartas de final) e o Corinthians (semi).

A LDU eliminou o Delfin na Primeira Fase. O time equatoriano terminou a Fase de Grupos como líder do Grupo A com 12 pontos, três vitórias, três empates e nenhuma derrota. Nas oitavas, passou pelo Ñublense e despachou o São Paulo nas quartas de final. Para chegar até a final, eliminou o Defensa y Justicia.

Como chega o Fortaleza?

Com times mistos, o Tricolor vem de duas derrotas no Brasileirão para Vasco e Bahia. Vojvoda poupou jogadores pensando na final diante da LDU. No entanto, para o duelo contra o time equatoriano, o argentino terá força máxima. O lateral-direito Dudu é a única dúvida para o duelo. Ele deixou o campo com dores, no jogo contra o Esquadrão. Calebe e Galhardo, que também tiveram problemas físicos, devem retornar.

O Fortaleza é o primeiro time nordestino a chegar numa final de Sul-Americana. Guilherme é o artilheiro da equipe no torneio, com 4 gols marcados. O time realizou o último treinamento na manhã desta sexta-feira. A pedido do treinador, todos os atletas embarcaram para acompanhar a partida decisiva.

Legenda: Fortaleza é o primeiro nordestino a disputar a final da Sul-Americana. Foto: Kid Junior/SVM

Como chega a LDU?

A LDU tem tradição em torneios internacionais. A equipe já venceu a Libertadores (2008), uma Sula (2009) e duas Recopas (2009 e 2010). A equipe comandada por Luis Zubeldía vem de vitória por 1 a 0 diante do Emelec, no último jogo pelo Campeonato Equatoriano antes da grande final contra o Leão.

Assim como o Tricolor, o grupo deve ir com força máxima. A única dúvida para o técnico na escalação deve ser a escolha dos meio-campistas: Alexander Alvarado e Sebas González brigam pela posição. Paolo Guerrero e Jhojan Julio são os artilheiros do time.

Prováveis Escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

LDU: Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Martínez e González; Jhojan Julio, Ibarra e Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía.

Ficha Técnica

Copa Sul-Americana - Final

Fortaleza x LDU

Data e hora: 28/10, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño, Punta Del Este (URU)