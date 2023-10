Pacheco descarta favoritismo do Fortaleza e projeta duelo contra a LDU: 'resolvido no detalhe'

Bruno Pacheco, Marinho e João Ricardo, jogadores do Fortaleza, falaram sobre a expectativa para a final da Sul-Americana, afastaram o favoritismo e revelaram que têm acompanhado o esforço da torcida para ver o jogo do time em Punta Del Este, no Uruguai. O grupo conversou com a imprensa antes do treino desta sexta-feira (27), em Maldonado.

"Nós, jogadores, a gente não fala em favoritismo. A gente sabe que é um jogo único, é final. É resolvido no detalhe. Então, a gente deixa esse favoritismo de lado. Quando o juiz apita, os detalhes fazem a diferença. Então, é concentrar nos 90 minutos, fazer nossas tarefas, que as coisas vão acontecer", disse o lateral.

"Ansiedade bate um pouco, mas esse momento eu já passei algumas vezes. Acredito que talvez seja a final que eu chegue mais tranquilo. Claro que há uma ansiedade para jogar uma final, e por tanto tempo o clube esperou por esse momento. Acho que a torcida, nem nos seus melhores sonhos, esperava isso e hoje a gente pode viver isso. Muito bem mentalmente, todo o grupo está confiante e tenho certeza que a gente vai deixar nossa vida em campo", completou Marinho.

Titular na posição, o jogador falou sobre a expectativa para o duelo contra o time equatoriano. É a primeira final internacional do Tricolor do Pici, que busca mais uma vez fazer história.

"A ansiedade está grande, não só da nossa parte. Acho que o torcedor também está. É natural. É um momento histórico do clube, que há pouco tempo estava na Série C e hoje poder disfrutar de uma final da Sul-Americana. É gigantesco para o clube, para os torcedores, para os jogadores...É motivo de muita felicidade e a gente espera fazer um grande jogo e conquistar esse título", completou.

Legenda: Marinho fala sobre expectativa para o duelo contra a LDU. Foto: Kid Junior/SVM

COMOÇÃO COM A TORCIDA

A torcida tricolor invadiu Punta Del Este para acompanhar o time na primeira disputa de um título internacional. Gente que partiu em caravanas de ônibus, foi de avião, de moto ou até que saiu do outro lado do mundo. Os atletas têm acompanhado a saga dos tricolores para ver a partida diante da LDU.

"É um momento histórico para o clube, é um momento único. Desde a nossa saída, no Pici, os funcionários que ficaram no clube felizes, mandando sorte para a gente. Todos os torcedores que estão dando um jeito de vir, indpeendente se de avião, ônibus, moto... É uma comoção muito grande. Você vê a alegria dos torcedores, pedindo pra gente levar esse título para casa. A gente fica feliz de poder fazer história no clube e dar alegria para o torcedor. A gente espera poder fazer uma grande final e levar esse título pra casa.

"É motivador. São tantos torcedores que vieram de ônibus, muitos largaram o trabalho, deixaram família para vir aqui acompanhar esse jogo. A gente fica muito feliz, a gente vê todo esse esforço, isso nos motiva, nos incentiva mais ainda a buscar esse título", disse João Ricardo.

O Fortaleza enfrenta a LDU na final da Sul-Americana neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília). O duelo será no Estádio Domingo Burgueño, em Punta Del Este. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.