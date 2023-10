Antes de final da Sul-Americana, torcedor do Fortaleza tatua taça da competição

MiIhares de tricolores já estão chegando ao Uruguai para acompanhar a final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. Ao todo, são esperados seis mil torcedores leoninos para acompanhar o time. Um deles é o militar Oliveira Santos, que mostrou confiança no Leão e tatuou a taça da competição.

Oliveira está no Uruguai desde terça e afirmou estar muito confiante na conquista do Leão, mesmo respeitando bastante a LDU. "Estou muito confiante na nossa equipe, porém respeitando a equipe da LDU. Tatuei no meu braço o símbolo do campeonato que é a taça, bem como o mapa da América do Sul", disse o torcedor.