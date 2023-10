Zagueiro da LDU fala sobre conquista do título da Sul-Americana: 'será o sonho deles contra o nosso'

Ricardo Adé, zagueiro da Liga Deportiva Universitaria (LDU), antes de embarcar para o Uruguai, visando a grande decisão da Copa Sul-Americana, comentou sobre o sonho de conquistar a taça do campeonato e falou sobre o Fortaleza, que será seu adversário.

“É hora de aproveitar porque o time está bem. Graças a Deus temos todos os jogadores completos, vamos com o objetivo da final e, porque não trazer a Copa? O adversário joga muito bem, eles têm bons jogadores. Será o sonho deles contra o nosso sonho. Quem cuidar melhor do seu sonho vai alcançá-lo”, contou, Adé.

O jogador ainda comentou sobre as expectativas da torcida da LDU e falou sobre sua felicidade devido ao momento que vive o clube.



“É incrível o que conseguimos. Levantar aquelas pessoas que há muito tempo sonhavam em disputar uma nova final internacional. Estou muito feliz comigo mesmo, muito feliz com o grupo, agora disputando a última partida, focado, melhorando muitas coisas e indo atrás do sonho de levar a Copa para o Equador”, disse o zagueiro em entrevista a Espn do Equador, ainda no aeroporto.

Ricardo Adé comentou sobre o Fortaleza, sobre seus jogadores e ainda ressaltou a confiança em sua equipe e sobre a estratégia do time.

“Já vi o Fortaleza. Como falei, é um bom time. Tem um atacante canhoto que se movimenta para todos os lados. Acredito plenamente nesta equipe e não só no meu trabalho pessoal, mas de todo o grupo. Nossa equipe sabe fazer este tipo de jogos, defendemos quando temos que defender e atacamos quando temos que atacar”, ressaltou.

LDU e Fortaleza se enfrentam nesse sábado (28), às 17h (de Brasília), no estádio Domingo Burgueño, em Punta del Leste, no Uruguai, em jogo válido pela final da Copa Sul-Americana.