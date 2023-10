Torcedor presenteia Marcelo Paz com imagem de Nossa Senhora de Fátima antes do embarque do Fortaleza

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz recebeu de um torcedor a imagem de Nossa Senhora de Fátima pouco antes de embarcar com o restante da delegação tricolor para o Uruguai, no início da tarde desta quarta-feira (25), na capital cearense. Com a presença massiva de tricolores no Aeroporto Pinto Martins, a equipe recebeu todo o carinho para a disputa da final da Sul-Americana contra a LDU.

Legenda: Torcedor deu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima ao presidente do Fortaleza, Marcelo Paz Foto: Kid Júnior

A miniatura da santa foi dada por um torcedor logo após o dirigente descer do ônibus, que trazia também jogadores e o restante da equipe. Enquanto caminhava em direção ao antigo terminal do aeroporto, Paz cumprimentou diversos tricolores. Em determinado momento, o dirigente recebeu a pequena imagem sacra de um deles. Além do carinho da torcida, o Leão do Pici recebeu mais um reforço de fé para trazer o primeiro título internacional.

O Fortaleza enfrenta a LDU no sábado (28), a partir das 17h (de Brasília). O duelo será no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta Del Leste, no Uruguai. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da grande final da Sul-Americana.